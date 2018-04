UFC: jó kezdés után a második hely jutott

Ugyan a vezetést az UFC Nagykanizsa együttese szerezte meg a labdarúgó Amatőr Kupa fináléjában az MTK stadionjában, végül azonban az ország másik szegletéből érkező Sényő vihette haza a serleget.

UFC Nagykanizsa- Sényő-Carnifex FC 1-3 (1-2)

Budapest, Hidegkuti-stadion, 300 néző. Jv.: Bogár (Kovács II G., Baghy).

Nagykanizsa: Szabó Á. – Horváth B., Szabó B., Gerencsér, Csáki – Horváth P. (Lőrincz), Kovács Gy., Kretz (Márton), Hetesi, Horváth D. (Szalai D.) – Péntek. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Sényő: Gagyi – Phrakonhkam, Klepács, Burics, Haburcsák B. – Fabu (Kapacina), Lakatos (Lukács B.), Fodor, Ács, Barcsay – Marics. Vezetőedző: Sándor Tamás.

Gólszerzők: Kovács Gy. (14.), illetve Marics (17.), Klepács (31.), Fodor (75.)

Patinás helyszínen, majd’ kétezer amatőr futballegyüttest megelőzve készülhetett az UFC Nagykanizsa és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sényő-Carnifex FC legénysége a labdarúgó Amatőr Kupa döntőjére, amit korábban Szabad Föld Kupa néven ismertek idehaza. A Magyar Kupában a legtovább jutott két legalacsonyabb osztályban szereplő együttes csatájában Gombos Zsolt, a kanizsaiak vezetőedzője nem spórolt, hiszen a legerősebb összeállításában küldhette pályára együttesét. Kovács György szép fejessel meg is szerezte a vezetést a 14. percben, de a sényőiek gyorsan egyenlíteni tudtak Marics Gábor révén. A csapatok nagy lendülettel folytatták, a Sényő pedig Klepács Krisztián fejesével a vezetést is átvette. A második félidőre a kanizsaiak próbáltak újítani, de a nyíregyházi járásból érkezett gárda ügyesen tartotta előnyét, mi több, a mérkőzés hajrájába fordulva Fodor András szabadrúgásból tekert Szabó Ádám hálójába. Ment volna előre továbbra is a Kanizsa, de játékosai alaposan kihajtották magukat, így erejük már nem maradt a szépítésre, csak kapufára. Az Amatőr Kupát a Sényő gárdája szerezte meg.