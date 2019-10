U21: Egerszegen is horvát győzelem

Pénteken este Zalaegerszegen találkozott a magyar és a horvát U21-es labdarúgó-válogatott felkészülési találkozón. Csoda Egerszegen sem történt, a horvát csapat 4-1-re győzött.

Magyarország – Horvátország 1-4 (1-1)

Zalaegerszeg, 1013 néző. Jv.: Jager (Steinbauer, Obritzberger).

Magyarország: Demjén – Bolla, Varjas, Szalai, Majnovics – Kiss B., Szabó B. (Tajti, 69.) – Szánthó (Szabó M., 61.), Schafer (Korbély, 46.), Banó-Szabó (Hinora, 80.)- Bíró (Májer, 69.). Szövetségi edző: Gera Zoltán.

Horvátország: Semper (Nevistic, 46.) – Kalaica (Zirdum, 46.), Soldo, Bradaric (Colina, 46.), Sverko (Hujber, 67.) – Bistrovic (Lepinjica, 67.) – Marin (Bogojevic, 46.), Ivanusec (Zaper, 46.), Durasek (Posavec, 67.), Cuze (Dolcek, 67.)- Kulenovic (Vizinger, 46.). Szövetségi edző: Igor Biscan.

Gólszerzők: Bíró (40.), illetve Kulenovic (9.), Durasek, (58.), Dolcek (71.), Szalai (81. – öngól).

Az előző napi, Splitben rendezett Horvátország – Magyarország (3-0) labdarúgó Európa-bajnoki selejtező másnapján felettébb érdekesnek ígérkezett a két ország fiataljainak összecsapása. Még akkor is, ha ez a találkozó a felkészülést szolgálta mindkét csapat számára. Ám, ahogy a felvezetőben is elhangzott, mindkét csapat úgy tekintett erre a találkozóra, mintha „éles”, tétmeccs lenne. Mondjuk, a horvátok a 2021-es magyar és szlovén rendezésű U21-es Eb felé vezető úton már benne vannak a selejtezősorozatban, míg rendezőként Gera Zoltán szövetségi edző válogatottjának közvetlenül a kontinensvetélkedőre kell felkészülnie.

Az, hogy a horvát futball a magyar előtt jár, a fiatalok meccsén is kidomborodott, hiszen a vendégek azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést és jóval dinamikusabban futballoztak. Két veszélyes fejes után a 9. percben Cuze jobb oldali beadására nagyon határozottan érkezett Kulenovic, aki az üres területbe lépve, 7 méterről ellentmondást nem tűrően passzolt a kapuba, 0-1. Amit Demjén Patrik, a ZTE FC kapusa védett, de mellette ott volt a kezdőben Bolla Bendegúz, aki szintén az egerszegiek futballistája. Volt még egy egerszegi „kerettag” a kispadon, hiszen a nyár óta Gáspár László az U21-es válogatott erőnléti edzője. S ha már a zalai kötődéseknél tartunk, a meccs tartalék játékvezetője az egerszegi Molnár Attila volt. A magyar csapatnak kellett egy kis idő, hogy felvegye a ritmust és ahogy határozottabb lett a futballja, veszélyesebb is. Mindez valamivel óvatosabbá tette a horvátokat, akik között azért már találhattunk a nemzetközi futballba belekóstolt játékosokat. Kristijan Bistrovic a CSZKA Moszkva játékosa, aki már szerepet kap az orosz csapatban, Adrian Semper az olasz Chievo kapusa, Branimir Kalaica pedig a portugál Benfica labdarúgója. A 40. percben viszont aztán egy szép magyar akció végén sikerült egyenlíteni. Szánthó Regő lépett be a horvát védők közé, balról remekül passzolt az érkező Bíró Bence elé, aki 4 méterről remek gólt szerzett, 1-1. A legjobbkor jött ez a találat és nem volt érdemtelen sem.

A második félidőre a horvátok hat helyen változtattak, míg magyar oldalon csak egy csere volt. A vendégek többet birtokolták a labdát, de a lendület ezért alábbhagyott. Az 58. percben viszont újra vezetéshez jutott a horvát csapat, Bal oldali beadás szállt át a védők fölött, jobbról Bogojevic kezelte le a labdát, 14 méterről lőtt. A kapufáról visszapattant a labda, ami Durasek azonnal meglőtt és Varjas lábát érintve jutott a játékszer a kapuba, 1-2. Elaludtak a gólnál a magyar védők, ezt használta ki a vendégcsapat, amely továbbra is agresszíven letámadott. A félidő közepén „tömeges” csere következett vendégeknél, újabb négy friss játékos érkezett a pályára és Gera Zoltán is változtatott. A 71. percben viszont nőtt a vendégelőny, amikor Dolcek futott le az alapvonalig, balról beadott, Posavec pedig tisztán 6 méterről a kapu jobb oldalába fejelt, 1-3. Kijátszott akció volt, amikor a mieink megint nem tudták követni a horvátokat. Nagy fölényben játszottak a fekete mezesek, a magyarok szinte alig lépték át a felezővonalat, a 78. percben viszont Ssabó Máté lövése pattant szögletre. A beadás után Tajti fejesét a horvát kapusnak bravúrral kellett kiszednie a jobb felsőből. Ez egy jó lehetőség volt. A 81. percben pedig nőtt az előny, méghozzá magyar segédlettel, ugyanis egy lefejelt labdát Szalai továbbított 5 méterről a saját kapujába, 1-4. A mérkőzés eldőlt, a találkozó pedig hűen tükrözte a futballvalóságot. A horvát futball minden szinten erősebb, és jobb a magyarnál.