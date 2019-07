U19: újra a Lenti TE csapata örülhetett

A Lenti TE U19-es labdarúgó-együttese szerezte meg a bajnoki címet a megyei első osztályú bajnokságban. A lentiek tavaly is bajnokok voltak, így részükről az újabb elsőség egyben címvédés is.

Évek óta együtt játszó, összeszokott, jó képességű labdarúgók alkotják az ifjúsági csapatot, akik közül többen akár néhány év múlva már a felnőtt együttest is erősíthetik – mondta el elöljáróban Bedő Zsolt, az U19-es csapat edzője.

– A 2017/18-as szezonban átalakult az U19-es csapat, kiöregedett egy korosztály, és az akkor bajnoki címet nyert serdülőből hoztunk fel játékosokat, velük kezdtük el a közös munkát – folytatta Bedő Zsolt, az ifjúsági együttes edzője. – Jól indult az a szezon, de a rutintalanság látszott a fiúkon, illetve össze kellett csiszolódnunk, valamint több sérülés is nehezítette a dolgunkat. Az idei, nemrég zárult bajnokságra aztán már összeállt az együttes és ki nem mondott cél lett a bajnoki arany megszerzése.

Mint azt Bedő Zsolt hozzátette: 2017 elején kezdett el foglalkozni Lentiben az ifjúsági csapattal, először közösen az akkor a felnőtt együtteshez került eredményes edzővel, Kovács Bélával. Abban az évben az U19-es csapat szintén megszerezte az elsőséget.

– A bajnokság 15 csapatos volt, az erőviszonyokkal tisztában voltunk, hiszen erős együttest alkotott a Teskánd, a Police-Ola, a Szepetnek és a Zalaszentgrót is – folytatta. – A sorsolás úgy alakult, hogy ezzel a négy együttessel egymás után játszottunk, de meglepetést a Gellénháza okozott, hiszen ők vették el a veretlenségünket úgy, hogy az utolsó fordulóig még veretlenek voltunk. Volt még ezenkívül két döntetlenünk is, mindkettő a Zalaszentgrót ellen, ősszel és tavasszal is. Utóbbi meccseken a csapat a padlóról állt fel, egyik alkalommal három-, majd kétgólos hátrányból hoztuk egálra a mérkőzést, úgy, hogy nem a legerősebb keretünkkel álltunk ki. Végül a 164 rúgott mellett 23 kapott góllal zártunk.

Bedő Zsolt azt is elmondta, hogy a bajnoki menetelés nem volt könnyű, hiszen a diákoknak a foci mellett egyéb iskolai elfoglaltságaik vannak. Előfordult, hogy a kapusuknak mezőnyben kellett játszani, vagy a serdülő csapat játékosai­val egészítették ki az ifjúsági csapat keretét, ha erre szükség volt.

– A bajnoki arany nemcsak az edzésmunka eredménye, hiszen többen nem Lentiben tanulnak, nincsenek itthon hét közben, így jobbára csak péntekenként tudtunk összegyűlni a teljes csapattal – magyarázta a szakvezető. – Javarészt a tehetségüknek köszönhetik ezt a címet a fiúk, én pedig igyekeztem a felállást jól kitalálni. Megfelelő hozzáállással a felnőtt együttesben is meghatározó játékosokká válhatnak belőlük többen hamarosan, például Horváth Levente már bejátszotta magát az első csapatba. A nyári felkészülés során hatan készülnek a felnőtt együttessel.

A játékosok többsége a következő 2–3 évben még ifjúsági korú lesz, vagyis együtt maradhatnak és szerezhetnek még újabb bajnoki címet.

– Az elmúlt mintegy tíz évben öt alkalommal nyert az ifjúsági csapatunk bajnoki címet, illetve egy évet kivéve mindig a dobogón zártunk – erről már Fehér Rudolf, a Lenti TE elnöke beszélt. – Sok nálunk nevelkedett játékos szerepel a megyei első osztály más együtteseiben, illetve van, aki az NB III-ban játszik. Az eredmények szerintem önmagukért beszélnek. A jövőbeni cél az utánpótlásnál az eredmények megtartása, a felnőtt együttesnél pedig az ideinél jobb szereplés elérése. Sajnos az amatőr futballban megjelenő anyagiasság nem a mi klubunknak kedvez. Nagy a mozgás az együtteseknél, és már klubhűségről sem igazán beszélhetünk a klasszikus értelemben.