Tungsram SE: Lélektanilag is jól jött most a győzelem

Jelen helyzetében kimondottan jól jött a siker a Tungsram SE NB I/B-s férfi kézilabdázóinak, akik a százhalombattaiakat múlták felül hazai környezetben.

Tungsram SE Nagykanizsa–

Százhalombattai KE

24-19 (12-8)

Nagykanizsa, 110 néző. Jv.: Cseszregi, Sipos J.

Tungsram: Balogh Á. – Kovacsics 4/3, Nagy A. 1, Tóth K. 6, Hári 4, Gyimesi, Bazsó 2. Csere: Miklós (kapus), Kiss G., Vadász 2, Csabai, Csalló, Balogh P. 2, Bécsi, Bándi 1, Pál Á. 2. Edző: Madarász Péter.

Valódi rangadót vívott a Tungsram SE Nagykanizsa férfi NB I/B-s kézilabda-együttese, s ha ehhez hozzátesszük, hogy alsóházit, aligha kell a hangulatát részletezni. Az elszántság lehetett az úr mindkét oldalon, főleg persze a hazaiakén, hiszen tizenegyedik helyezettként fogadta a tizenkettedik battaiakat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A vendéglátók oldalán talán azért is volt hatványozott a várakozás, mivel az úgymond „hazaköltözésüket” követően sem gyarapodott túlzottan pontjaik száma, ezúttal azonban a sereghajtó Százhalombatta KE-nél ideálisabb ellenfél aligha következhetett volna számukra. Lehet, hogy kissé idegesebben, de jól kezdtek, hiszen 4-1-re is elléptek ellenfelüktől, 7-3 után, 8-7-nél azonban már nyomukban volt ellenlábasuk. Sikerült kanizsai oldalon rendezni a sorokat, így a félidőre biztosnak mondható előnnyel mehettek Madarász Péter tanítványai.

Szünet után fokozatosan növelte előnyét a Tungsram, 18-11-ig meg sem álltak, majd az öt-hat gólos előnyre be is állt a dél-zalai csapat. Igazából már csak arra kellett ügyelniük Tóth Károlyéknak, hogy a Pest megyei legénység ne tudjon számottevő módon zárkózni. Ezt a feladatukat a kanizsaiak sikeresen is hajtották végre, és megszerezték második győzelmüket is – immár a Komlóról frissen igazolt Pál Ádámmal a soraikban – az NB I/B-s bajnokságban.

Jók: az egész kanizsai csapat.

Madarász Péter: „Azért volt fontos győzelem a battaiak elleni, mert nem akartunk már kimondottan veszélyes helyzetbe kerülni a bennmaradás kérdését illetően. Mondom ezt annak ellenére, hogy még sok van hátra a bajnokságból, a tavasszal ráadásul nem kevés hazai bajnoki meccsünkkel. Tehát megyünk előre, ahogy eddig is.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS