Tungram SE megkezdi a bajnokság második szakaszát Nagykanizsán

Pénteken immár a Tungsram SE Nagykanizsa férfi NB II-es kézilabdázói is megkezdik a bajnokság második szakaszát. Csalló Ádám játékos-edző együttese 18 órától a Csurgói KK U23-as gárdáját fogadja a Tungsram-csarnokban. A nőknél viszont már megrendezték a tavaszi első fordulót, a zalai együtteseknek nem termett babér, igaz, csoportjuk élcsapataival játszottak.

A hazai kézilabdázás harmadik vonalát jelentő NB II Délnyugati csoportjában listavezető kanizsaiak a rajtjuk előtt a horvátországi Kaproncán egy kézilabda-emléktornán is részt vehettek. A TSE Nagykanizsa férfilegénysége a 27. Goran Vrbosic Emléktornára utazott Horvátországba, ahol a harmadik helyet szerezte meg a négycsapatos kupán. A torna egyik elődöntőjében a szlovén RD Moskanjci Gorisnicával kezdtek, és 23-21-re a szlovénok nyertek, a harmadik helyért rendezett találkozón viszont a nagykanizsaiak győztek a házigazda horvát RK Koprivnica-NOA ellen 28-23-ra. A kupa gólkirályi címét Kovacsics Ferenc szerezte meg 22 találattal.

– Összességében és tömören azt mondhatom, hogy a felkészülésünk jól sikerült, és várjuk is már a rajtot – fogalmazott a pénteki meccsre hangolódván Csalló Ádám játékos-edző. – A keretünkben nagy változás nem történt, Kozics Attila személyében egy játékost igazoltunk a Rinyamenti KC együtteséből. A célkitűzésünk roppant egyértelmű, bár azért kivitelezni biztosan nem lesz egyszerű. Tehát szeretnénk az első helyezésünket megtartani, ennek jegyében készültünk.

A listavezetői hely megtartása mindig is komoly feladat – bármilyen szinten –, ezúttal sem lesz ez bizonyára másként.

Az NB II-es női bajnokságban már megrendezték a tavaszi első fordulót.

NB II Délnyugati csoport, nők:

Hévíz–Siófok U22

29-37 (13-22)

Hévíz, 150 néző. Jv.: Tóbiás, Végh.

Hévíz SK: Molnár A. – Buzás 1, Burghardt V. 3, Penzer 6, Holczbauer 6, Burghardt L. 4, Horváth I. 2. Csere: Bán-Farkas /kapus/, Balogh B. Borsi 3, Cseberko 4. Edző: Baranyai Norbert.

A listavezető hamar jelezte, hogy a két pontért érkezett, hiszen kezdőcsapatában három olyan játékos is szerepelt, akik a héten az NB I-ben és az EHF-kupában is szóhoz jutottak a Siófok felnőttcsapatában. Gyors lerohanásaikkal minden eladott hévízi labda után azonnal büntettek, és a félidő közepén már kilencgólos volt az előnyük, amit a szünetig megőriztek. Ehhez az is hozzájárult, hogy a hazaiak sorra lőtték a kapufákat, és kevés volt náluk a védett lövés. A második félidőben már feljavult a hazaiak támadójátéka, így kiegyenlítődött a játék, és felváltva estek a gólok, akadt a Hévíznek egy 4-0-s sorozata is. Végül ilyen különbséggel is megérdemelt a Siófok győzelme, a kevés cserével rendelkező Hévíz csak a második játékrészben tudott egyenlő ellenfél lenni.

Jók: Burghardt L., Penzer, Holczbauer, Cseberko.

Szekszárdi FKGC– Tungsram SE Nagykanizsa 41-18 (22-8)

Szekszárd, 100 néző. Jv.: Nagy L., Szekeres L.

Tungsram: Csiszár – Szmodics V. 3, Janzsó 2, Zvolenszky 6/3, Csivre V. 1, Csivre E., Raczkó 1. Csere: Tóth V. (kapus), Nyakas, Kovács D., Herman N. 2, Szalai J., Szmodics D. 3. Edző: Tóth László.

A csoport második helyén tanyázó Szekszárd otthonába látogatott a Tungsram SE Nagykanizsa NB II-es női kézilabda-együttese. Az esélyek egyértelműen a hazaiak mellett szóltak, a kanizsai­ak pedig valóban csak megnehezíteni tudták időnként a házigazdák dolgát. Az első félidőben kialakult különbség a második harminc percben csak tovább nőtt, ugyanakkor az is tény, hogy a kanizsaiaknak nem a Szekszárd a közvetlen ellenfelük. Sokkal inkább az a Tolna KC, mely közvetlenül előtte, a 11. helyen áll a tabellán, és éppen szombaton mérkőzhetnek egymással a felek Nagykanizsán.

Jó: Zvolenszky.