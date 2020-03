Túlélésre, kivárásra, takarékosságra rendezkednek be a zalai klubok is

Megjelentek a Magyar Közlönyben a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére hozott azonnali intézkedések rendeletei, a kormányfő szerdai bejelentéseinek megfelelően. Ezek az intézkedések a sportágazat szereplőit is érintik, mi annak néztünk utána, hogy a zalai sportvezetők miként értékelik mindezt, és a legfontosabb, hogy mekkora segítség ez számukra.

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművészeti, a rendezvényszervező és a sportszolgáltató ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a munkáltatók mentesülnek a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, a munkavállalók munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7.710 forintot.

A rendelkezés lényege ez, ám a sportágazaton belül is meg kell különböztetni két nagyobb csoportot. A kisebb és közepes egyesületek, melyek az amatőr szegmensben működnek, illetve professzionális csapatokat működtető gazdasági társaságokat. Utóbbiaknál jóval nagyobb terhek jelentkeznek, hiszen a sportolók fizetése a költségvetésük döntő része. Az amatőröknél leginkább az edzői fizetések és a működési terhek jelentkeznek.

A Hévíz SK csapatai nem szerepelnek profi osztályokban, ám Szabó Imre, az egyesület elnöke kifejezetten örült a kormány intézkedésének.

– Mi eredendően az edzők fizetését és az utánpótlás-tao nagy részét finanszírozzuk, és a mostani helyzetben a járulékok felfüggesztése jelentős megtakarítástként jelentkezik – mondta el kérdésünkre Szabó Imre. – A béreknél a járulékok jelentik a legnagyobb összegeket, de például most az egyesületen belül is két fajta intézkedést kellett hoznunk. A kosárlabdázóknál befejezettnek nyilvánították a bajnokságokat, így a szerződéseket is meg kellett szüntetnünk, hiszen nincs már jogalap a kifizetésre. A kézilabda- és a labdarúgó-bajnokságokat felfüggesztették, vagyis minden szerződést fenn kell tartani. A mostani intézkedés egyértelműen segítség a sportágazatnak, a legjobban vélhetően azon klubok és egyesületek tudják ezt értékelni, ahol jelentős jegy- vagy szponzori bevétel esik ki az elmaradó mérkőzések miatt.

A fürdővárosi klubnál is szünetelnek az edzések, az egyesület létesítményei is zárva vannak, és az elnök elmondta: sportolóikat egyéni edzéstervekkel látták el, és várják a folytatást.

A Zalakerámia-ZTE KK kosárlabdacsapata lezárta a szezont, hiszen az MKOSZ befejezettnek nyilvánított minden sorozatot a 2019/2020-as bajnoki évben. A zalai klubnál a játékosok szerződéseinek felbontása részben már megtörtént, illetve a napokban megtörténik. Ám profi bajnokságban szereplő klubról van szó, amelynek továbbra is működnie kell.

– Azzal kezdem, hogy a játékosok hozzáállása teljesen pozitív ebben a helyzetben, hiszen megértették, miért van szükség minderre, és közös megegyezéssel bontjuk fel a szerződéseiket – hallottuk Stárics Kornéltól, a ZTE KK ügyvezetőjétől. – A bevezetett intézkedések ebben a helyzetben nagy segítséget adnak, mert hiába szűnnek meg a szerződések, a klubot működtetni kell. Számolhattunk volna meghatározó bevétellel a jegy­értékesítésekből, hiszen közeledett a rájátszás, ezenkívül a támogatói szerződéseinkkel kapcsolatban is tájékozódnunk kell. Vannak több évre szóló megállapodásaink is. A társaságiadó-kedvezményből származó szerződéseinkkel kapcsolatban is állásfoglalást kell kérnünk, hiszen az elnyert összegeket lehívtuk, de a pénz egy részét most nincs mire elkölteni. Az elkövetkező két-három hónapot át kell vészelni és a klubot működtetni, hiszen ez is lényeges.

Az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó-együttese „takarék üzemmódba” váltott – vázolta a helyzetet Kovács Tamás, a kanizsai egyesület elnöke, valamint Lánczos Attila, a csapatot működtető gazdasági társaság ügyvezetője. A klub technikai személyzete elmondásuk szerint hétköznapi ritmusban dolgozik, a meccsek mellett azonban természetesen edzések sincsenek. Hozzátették: a kialakult helyzet annyira friss, hogy egyelőre reagálni sem nagyon tudtak. Várnak a szövetség állásfoglalására, és arra készülnek, hogy „kihúzzák” valahogy a következő versenykiírásig.

A nagykanizsai vezetők ugyancsak kiemelték: kulcskérdés lehet a „taózás” mikéntje, a jegyeladások és a szponzori támogatásuk ugyanis (egyelőre?) nem képviselik jelentős részét a bevételeiknek.