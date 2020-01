Triplazuhataggal és jó védekezéssel nyert a ZTE NKK

A női kosárlabda élvonal 14. fordulójában a ZTE NKK a Cegléd csapatát fogadta. A hazaiak az első percek kiegyenlített játéka után remek védekezéssel és triplázással nyerték meg az idei első bajnokijukat.

ZTE NKK-VBW CEKK Cegléd 96-63 (24-19, 30-15, 17-14, 25-15)

Zalaegerszeg, 500 néző, Jv: Boros, Nyilas, Kovács

ZTE NKK: Nagy 14/12, Kovács 8/6, Burkholder 20/12, Ndiba 12/6, Horti 5, csere: Hayes 10, Kuttor 9/3, Delic 15/3, Jurkó 3/3, Dömötör-, edző: Horváth Zsófia

VBW CEKK Cegléd: Swanier 6, Szirony 4, Gorjanácz 19/12, Brezinova 14/9, Higgins 12, csere: Licskai 8/3, Böröndy-, Kobolák-, Révész-, edző: Gabriell Carrasco

Ndiba első triplakísérlete még kimaradt, de a következő már ült a gyűrűben. Ez volt a válasz Higgins négy pontjára (3-4). A folyatatásban triplazuhatagot zúdítottak a lányok a vendégekre: Burkholder kétszer, Nagy egyszer volt eredményes (12-4). Vendég időkérés után Brezinova is hármast szerzett (12-7). Légiósai vitték előre a Ceglédet és a negyed felénél három pontra zárkóztak (14-11). A negyed második felében Delic hozott új lendületet a ZTE NKK játékába. A másik oldalon ez Licskairól is elmondható volt, hiszen hat pontot szerezve lőtávolon belülre zárkóztatta csapatát (18-17). Az utolsó percen belül Nagy és Kuttor triplái kellettek a zalai előny megszilárdításához (24-19).

A második negyed elején Kovács triplájával és Delic tempójával tíz pontra nőtt a hazai előny (29-19). Nagy távolijánál már a nyolcadik hazai hárompontosnak tapsolhattunk. Jól védekezett a ZTE NKK és ez a támadás befejezéseknél is megmutatkozott. A 14. percre Horti büntetőjével már 15 ponttal vezettek a hazaiak (37-22). Nem hagyott alább a lányok lendülete és láthatóan élvezték a játékot. A 19. percben Burkhodler triplájával húsz pontra nyílt az olló a csapatok között (49-29). A félidő utolsó percére is maradt még egy hazai tripla a 11. távolit Delic szerezte (54-34).

Szorított a védekezésén a szünet után a Cegléd, amitől nehezebben vette fel a ritmust a ZTE. Gorjanácz hármasa után Burkholder is szerzett egyet, így nem csökkent a távolság a csapatok között (63-42). A negyed felére a hazaiak védekezése is megszilárdult és egyre jobban kijött a csapatok közti különbség. A negyed második felében is a hazaiak akarata érvényesült és Kuttor közelijével már 25 ponttal jártak előrébb ellenfelüknél (69-44). A negyed végén Delic és Licskai szerzet méh egy-egy közelit (71-48).

Gorjanácz triplája nyitott a záró negyedet, amire válaszul négy zalai pont érkezet (75-51). Nagy hármasával és Kuttor közelijével már a 80 pontot ostromolta a ZTE NKK, majd a 34. percben Burkholder duplájával át is lépték (82-55). A tetemes előny tudatában sem vettek vissza a hazaiak és hasonló intenzitással játszottak, mint az elején. Az találkozó hajrájában Jurkó és Dömötör is lehetőséget kapott. Az utolsó percben Kovács nagyon messziről, Jurkó pedig normál távolságból szerzett távolit (96-63).

A ZTE NKK magabiztos és lendületes játékkal, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.