Triatlon: A kanizsai Korcsmárosné Vig Rozália halmozza a győzelmeket

A triatlonozók rövid távú amatőr kupáján, valamint az Old Lake Man elnevezésű versenyen is indult Korcsmárosné Vig Rozália, és a mezőnyében remekül is szerepelt.

A kaposvári, Deseda-tó környéki, amatőr triatlonozókat tömörítő verseny indulói között a kanizsai Korcsmárosné Vig Rozália mondhatni hozta már ismert eredményes formáját: az amatőr hölgyek 60–64 esztendős korcsoportjában 1500 méter úszást, 40 kilométer kerékpározást, valamint 10 kilométer futást teljesített úgy, hogy kategóriájában az első helyezést szerezte meg – értékes pontokat is gyűjtve. Tatán az Öreg-tó környéki Old Lake Man triatlonbajnokság keretében a kaposvárihoz hasonló távon bizonyíthatott a kanizsai versenyző, és kategóriáját ott is megnyerte. A két esemény között egyébként zalai helyszínen is rajthoz állt a kanizsai sportoló, amiről már beszámoltunk. A Zalaegerszegen rendezett Decathlon Zalatriatlonon szintén győzött Korcsmárosné, akinek a formája továbbra is kiegyensúlyozott, így a szezon további részét is felkészülten várhatja.