Továbbra sem kapott gólt a Teskánd az I. osztályban

A hét végén a 4. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2021/2022-es szezonjában.

Ezt ne hagyja ki! Semmitmondó hatásvizsgálat alapján döntöttek Karácsonyék

Lenti TE–Csács-Nemesapáti SE 6–1 (1–0)

Lenti, 50 néző. Jv.: Varga P.

Lenti TE: Balogh B. – Tóth B., Simon P., Bakos Cs., Lovrencsics (Kondákor), Kiss K., Takács (Balog), Bakos B. (Illés), Ács (Koczor), Orbán, Biharvári. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Csács-NSE: Bajnai – Kránicz, Hrotkó (Sellei), Török, Deák (Kovács Sz.), Kovács M., Richter, Horváth Sz., Horváth L., Zsoldos, Lendvai (Leposa). Edző: Safet Jahic.

Az első félidőben enyhe mezőnyfölényben játszó hazai csapat kihasználatlanul hagyta az adódó lehetőségeit és csak egygólos előnnyel ment a fél-

időre. A második játékrészben az erős fölényét már gólokra is váltotta a hazai csapat a jól küzdő vendégek ellen, és a Lenti TE ilyen arányban is megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Koczor (2), Takács, Lovrencsics, Balog, Kiss K., ill. Kovács M. Jók: Bakos, Biharvári, Kiss K., Koczro, Balog M., ill. Hrotkó, Richter, Török. U19: Lenti TE–Csács-NSE 0–2.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Magnetic Andráshida TE 1–1 (0–1)

Nagykanizsa, 80 néző. Jv.: Kiss N.

Kiskanizsa: Munkácsi – Petánovics, Piecs, Dolmányos, László (Póka), Kovács D., Kollár, Völgyi (Abay Nemes), Kotnyek, Ötvös (Fülöp R.), Szőke Á. Edző: László Roland.

Andráshida TE: Osbáth (Kiss D.) – Horváth B., Papp T., Doszpoth, Szabó B., Lukács L. (Kaprinai), Karvalics (Odonics), Bognár, Lukács B., Nikitscher, Czibor. Edző: Balázs Zsolt.

Nagy lendülettel kezdett mindkét csapat. A vendégek igyekeztek magukhoz ragadni a kezdeményezést, és ez sikerült is, hisz a labdabirtoklásban a hazaiak fölé nőttek, de ez az eredményességben nem mutatkozott meg. A kiskanizsai kontrákban is volt veszély, de a találat is itt hiányzott. Félórányi játék után aztán Szabó B. remek egyéni játék után 16 méterről kilőtte a bal sarkot, így a vendégeknél volt az előny. A hátralévő időben a hazai próbálkozások eredménytelennek bizonyultak. Szünet után is folytatódott a kiegyenlített játék, mindkét oldalon voltak próbálkozások. Éles, kiélezett küzdelem jellemezte ekkor a játékot, a hazaiaknak egyre több próbálkozása volt az egyenlítés érdekében. Negyedórával a vége előtt egy jobb oldali Szőke Á. részéről elvégzett szöglet után Piecs mesterien kivitelezett felhőfejese a kapu jobb oldali sarkában landolt, és ezzel 1–1-re alakult az eredmény. A hátralévő időben a vendégek nagy erőket mozgattak meg, de a kiskanizsai kontrák legalább annyi veszélyt jelentettek. Küzdelmes, jó iramú mérkőzésen két nagyszerű egyéni teljesítmény után született meg a végeredmény, ami a látottak alapján igazságosnak mondható, és nyilván a hazaiak örültek jobban az egy pontnak.

Gólszerzők: Piecs, ill. Szabó B. Jók: Kotnyek, Ötvös, Szőke Á., Piecs, ill. Papp, Szabó B., Czibor. U19: Kiskanizsai Sáskák–Magnetic Andráshida TE 1–8.

Kinizsi Gyenesdiás–Szalai-Edelholz Zalalövő 3–0 (1–0)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Fehér, Cséri (Szokoli), Nedelkó, Tóth R. (Szi-Péter J.), Pálfi, Bertók (Szőcze), Hegyi, Tarnóczai (Ács), Fellner, Czafit. Edző: Kocsis Norbert.

Zalalövő: Balogh B. – Kellner, Gyenese, Vizsy Á., Horváth E. (Bíró), Bekes, Horváth D. (Radics), Vizsy B., Horváth T. (Tóth G.), Cseresznyés (Csik), Elek. Edző: Ostrom János.

Támadó szellemben játszottak a csapatok, és sok helyzetet kidolgoztak, így lendületes, szórakoztató mérkőzésre került sor. A hazaiak már a második percben megszerezték a vezetés: egy jobb oldali támadás végén Pálfi kereszt­labdáját Cséri az ötösről laposan helyezte a kapuba, 1–0. A vendégek mindent elkövettek a gólszerzésért, sorra vezették támadásikat, ám a hazai védelmen, illetve Szabó kapus remek formát mutatva többször hárította a közvetlen gólhelyzetbe kerülő Elek próbálkozásait. Kocsis edző jól cserélt a szünetben, új színt hozott a Gyenes játékába. Előbb Szőcze a 65.percben mesterien emelt át 25 méterről a kint álló Balogh felett a hálóba, majd tíz perccel később a szintén csereként beálló, robbanékony Ács egyik kiugrása végén sikerült jól csavarnia a labdát a hosszú sarokba, 3–0. Ilyen arányú győzelemnél egyértelmű a hazai csapat sikere, ám a találkozó hangulatához tartozik, hogy az egyenrangú vendégek sok kimaradt helyzetükből akár egyenlíthettek volna.

Gólszerzők: Cséri, Szőcze, Ács. Jók: Szabó Á., Fellner, Fehér, Czafit, Ács ill. Vizsi Á., Vizsi B., Gyenese, Bekes. U19: Gyenesdiás–Zalalövő 1–4.

Szepetnek–Flexibil-Top Zalakomár 1–7 (0–5)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Bors B.

Szepetnek: Szekeres P. (Schiefer) – Büki, Fadgyas, Szabó Ba., Pataki (Bíró), Szilágyi (Schmidt), Pál Mi., Pál Ma., Horváth M. (Déri), Baksai, Orsós R. Edző: Németh István.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Mészáros, Horváth T., Takács Cs. (ifj. Mutter), Földesi, Kuti, Nagy M., Szőke Re., Horváth J. (Daróczi), Madarász (Sebestyén), Takács D. (Tamás). Edző: Mutter Attila.

Alighanem már a 7. percre borult is minden hazai elképzelés, hiszen arra már 0–2-t, illetve emberhátrányt könyvelhettek el szepetneki oldalon, s a 0–3 a 11. percben bizony azt sugallta, nagyon csúnya vége is lehet a találkozónak a vendéglátók szempontjából. Pedig onnan sorra alakította ki kedvező lehetőségeit a Szepetnek, mi több, a 20. percben büntetőt is rúghatott, Pál Milán tizene­gyesét azonban Tóth-Pajor Mátyás kivédte. A fejekben az igazi fordulópont talán ez lehetett, mivel 10 perccel később már érkezett a negyedik, majd az első félidő hajrájában az ötödik komári gól is. A második játékrész már a kármentésről szólhatott az előző 45 perc történéseinek tükrében a hazaiaknál – bár a szépítésük rögtön érkezett az addigi is kimondottan agilis Orsós Roland révén –, míg a Zalakomárnak arra kellett vigyáznia, hogy ellenfelét ne engedje túlságosan felpörögni, egyben biztosan hozza le a mérkőzést a dél-zalai csapatok összecsapásán.

Gólszerzők: Orsós R., ill. Takács D. (3), Horváth J. (2, egyet 11-esből), Madarász, Földesi. Jók: Orsós R., ill. Takács D. (a mezőny legjobbja), Horváth J., Madarász, Földesi. Kiállítva: Büki (7., Szepetnek) U19: Szepetnek–Zalakomár 0–10.

Zalaszentmihály–Femat Csesztreg 1–0 (1–2)

Zalaszentmihály, 300 néző. Jv.: Iványi G.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Horváth D. (Szentgyörgyvölgyi), Soós Máté, Vida, Soós Márk, Varga P. (Ujvári), Csilits, Soós B. (Horváth M.), Soós G., Janda M., Tricsli. Játékos-edző: Biczó Attila.

Csesztreg: Kiss Be. – Szekeres, Horváth Ro., Kiss Ba. (Csiszár), Őri Cs., Nagy N., Kiss Bá. (Németh D.), Őri M., Péter (Pál), Elek, Pethő. Edző: Őr József.

Erős iramban kezdődött a találkozó, ami mezőnyjátékban mutatkozott meg. Helyzeteket kis számban tudtak kialakítani a csapatok, amiből a Zalaszentmihálynak sikerült egyet gólra váltania. A félidő 1–0-s hazai előnnyel ért véget. Fordulás után szinte ugyanúgy folytatódott a mérkőzés, ahogy az első véget ért. A második félidőben szintén a mezőnyjáték dominált, de ekkor már több helyzet is kialakult mindkét kapu előtt. Ezeket a helyzeteket nem sikerült gólra váltani egyik oldalon sem. Ezután a meccs hajrájában a csesztregi csapat kétszer is betalált a hazai kapuba, amire nem sikerült válaszolni a hazaiaknak, így kialakult a 2–1-es vendégsiker.

Gólszerzők: Soós Márk, ill. Öri Cs., Csilits (öngól). Jók: Vida, Sóos Máté, Soós Márk, ill. Kiss Be., Őri Cs., Elek.

Hévíz–Technoroll Teskánd 0–4 (0–3)

Hévíz, 100 néző. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Gujgiczer – Farkas, Meidl, Buza, Kopasz-Bódi, Dominkó, Szindekovics, Tóth (Filó), Nyári (Lajtai), Baki (Damina), Karakai (Sebestyén). Edző: Damina László.

Teskánd: Pergel D. – Szabó (Major), Nagy R., Pergel B., Hetesi, Bedő (Szekeres), Bailo, Nagy M. (Kiss), Bontó, Nagy T., Bolla (Egyed). Edző: Pergel Attila.

Szép őszi vasárnapon fogadta hazai pályán a Hévíz a Teskánd együttesét. Az első félidőben a szervezetten védekező fiatal hévízi csapatot csak oldalbeadásokból tudták megbontani a vendégek, amiből két gólt is szereztek. Egy hazai labdaszerzés után Nyári előtt adódott óriási ziccer, ami kimaradt, és ezt visszakontrázva Bontó második góljával a Teskánd 3–0-ra alakította az első félidő eredményét. A második játékrész ott folytatódott, ahol az első véget ért: az 53. percben a vendégek beadása mindenki feje fölött átszállt a hazai kapu előtt, azonban egy teskándi játékos a hosszúról a kapu előterébe emelte vissza a labdát, amit Hetesi bevetődve a kapuba csúsztatott. Ezzel ki is alakult a végeredmény, innentől kezdve csendes mederben folydogált a mérkőzés.

Gólszerző: Bontó (2), Pergel B., Hetesi. Jók: egész csapat, ill. Bailo, Bontó, Hetesi.

Zalaszentgrót–Semjénháza 3–0 (2–0)

Zalaszentgrót, 250 néző. Jv.: Major Zs.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Horváth D. (Lampert), Buzási (Farkas F.), Tóth D., Iberhart, Penczák (Király), Gájer P., Ferenczi (Kiglics), Horváth B., Csik. Edző: Jankovics Péter.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács P., Horváth P., Balogh P., Schuller, Körösi, Csongár, Kapuvári, Pápai (Earles Matthew), Szilágyi, Bakos. Edző: Kovács Imre.

A hazai mezőnyfölényt Penzák Márk a 15. percben gólra váltotta. Újabb negyed- óra elteltével látványos hazai akció végén Gájer Péter szerezte meg a hazaiak második gólját. A második félidő 55. percében Gájer Péter látványos ollózását védte bravúrral a vendégek kapusa, majd Tóth Dániel szögletét Csik Krisztián fejelte a kapuba. A hazaiak győzelme teljesen megérdemelt a sportszerű Semjénháza ellen.

Gólszerzők: Penczák, Gájer P., Csik. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Zalaszentgrót–Semjénháza 6–0.

Tudósítottak

Biczó Attila (Zalaszentmihály), Góth Imre (Gyenesdiás), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Koczfán Petra (Hévíz), Kosár Lajos (Lenti), Kühne László (Szepetnek).