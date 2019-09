Továbbra is őrzi hibátlan mérlegét a Csács és a Gyenesdiás csapata

A hét végén az 5. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztály 2019/2020-as szezonjában.

Creaton-Lenti TE–Csács-NSE 1-4 (1-1)

Lenti, 150 néző. Jv.: Bors B.

Lenti TE: Simon – Porédos, Fehér, Tuboly, Kiss K. (Markotán), Balog M., Ács (Sárkány), Ágoston, Soós (Horváth L.), Takács, Varga T. Edző: Szarka Péter.

Csács NSE: Jahic – Takács, Meidl, Péntek, Kónya Sz., Bíró (Vizsy Á.), Németh B. (Kónya M.), Varga M. (Éder), Karakai (Vizsy B.), Horváth T., Bogyó. Edző: Kovács László.

Az első félidő küzdelmes, jó játékot hozott, mindkét oldalon adódtak gólszerzési lehetőségek, amelyekből a csapatok egyet-egyet gólra is váltottak, így a félidő döntetlennel zárult. A második játékrész elején egy pontrúgásból gólt szerzett a vendégcsapat. Ezután küzdelmes lett a mérkőzés, a hazaiak igyekeztek kiegyenlíteni. Majd a 72. percben Balog véleményes kiállítása eldöntötte a találkozót. Ezután a jó erőkből álló vendégek az emberelőnyt kihasználva véglegesen eldöntötték a mérkőzést Bíró két találatával. Így a vendégcsapat három ponttal távozott Lentiből.

Gólszerzők: Balog M., ill. Bíró (2), Kónya Sz. (2). Jók: Fehér, Takács, Varga, Ács, ill. az egész csapat. Kiállítva: Balog M. (72., Lenti TE). U19: Lenti–Csács-NSE 3-2.

Olajmunkás Gellénháza–Police-Ola 6-0 (2-0)

Gellénháza, 50 néző. Jv.: Siket L.

Gellénháza: Nátrán – László, Czibor, Toplak B. (Kovács), Lukács B., Bognár P., Bognár K., Nagy (Németh), Szabó, Mavolo, Odonics (Toplak G.). Edző: Bencze Péter.

Police-Ola: Gál – Keskeny, Igazi, Hegedűs (Csiszár), Mikó, Langer, Varga, László, Karakai (Szilasi), Tausz (Papp Dán.), Pálla. Edző: Konrád Péter.

Sérülés, eltiltás és egyéb okok miatt mindkét oldalon jó néhány játékost kellett nélkülözniük az edzőknek, ám ez a tény nem sokat változtatott az erőviszonyokon. Az első néhány perc ismerkedő játékától eltekintve fölényben játszottak a vendéglátók, és alig telt el a mérkőzésből negyed óra, amikor Toplak Bence átadásából Odonics szerzett vezetést az Olajmunkásnak. A szünet előtt még Mavolo is betalált, így megnyugtató előnnyel mehettek szünetre a hazaiak. A fordulás után még jobban kitűnt, hogy mérsékelt teljesítménye ellenére is az Olaj esélyesebb, hiszen négy gólt is szereztek a második játékrészben, és hiába sikerült a Police-Ola játékosainak többször is kecsegtető helyzetbe kerülniük, lehetőségeiket kihasználni nem tudták. A végig becsülettel és láthatóan nagy erőbedobással játszó vendégek mindent megtettek, legalább a szépítésért, de az Olajmunkás biztosan tartotta otthon a három bajnoki pontot.

Gólszerzők: Mavolo (2), Odonics, Toplak B., Szabó, Varga (öngól). Jók: Czibor, Szabó, Lukács B., Bognár K., Mavolo, ill. Mikó, Keskeny, László. U19: Gellénháza–Police-Ola 2-5.

Kinizsi SK Gyenesdiás–Femat Csesztreg 4-1 (3-1)

Gyenesdiás, 100 néző. Jv.: Varga P.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Balogh (Kiss B.), Acél, Hegyi, Kovács D., Pálfi, Bolla (Tóth R.), Hetesi, Tarnóczai (Szokoli), Czafit, Nagy R. (Fellner). Edző: Kocsis Norbert.

Csesztreg: Pethő Jó. – Horváth Ro. (Kiss M.), Elek, Pál, Horváth Ri., Nagy B., Nagy N., Szekeres, Nagy R., Nagy Z. (Magai), Pethő Já. Edző: Németh Imre.

A hazaiak a 11. percben egy gyors ellentámadással megtalálták a rést a vendégek védelmén és megszerezték a vezetést. A lelkes csesztregiek mindent elkövettek az egyenlítésért, a sikerhez mégis kellett egy gyenesi játékos, akinek lábán irányt változtatott a labda és így bepattant a jobb alsó sarokba. Félóra után sarokrúgásból beívelt labdából került újra előnybe a Kinizsi, majd egy 22 méterről mintaszerűen elvégzett szabadrúgásgól alakította ki a félidei eredményt. Fordulás után is megmaradtak a hazai kezdeményezések, a vezetés birtokában megcsillogtatták technikai tudásukat a játékosok, így született a negyedik góljuk. A vendégek tovább küzdöttek, nyílt maradt a mérkőzés, több gólhelyzet is kialakult mindkét oldalon, amit a kapusok biztos kézzel elhárítottak. A Gyenesdiás folytatta őszi szép szereplését magabiztos győzelmével.

Gólszerzők: Tarnóczai, Nagy R., Czafit, Fellner, ill. Acél (öngól). Jók: Pálfi, Acél, Tarnóczai, Hegyi, Hetesi, ill. Pethő Jó., Szekeres, Pál. U19: Gyenesdiás–Csesztreg 2–1.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Tarr Andráshida 0-6 (0-2)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Iványi G.

Kiskanizsa: Munkácsi – Kránicz (Németh R.), Piecs, Lukács, Nagy R. (Abay Nemes), László (Gerencsér), Sznopek, Anger, Ötvös, Kovács D. (Kiss G.), Dolmányos. Edző: Mutter Attila.

Andráshida SC: Orbán – Horváth E., Tóth L. (Czotter), Bakó (Szinay), Csongár (Molnár A.), Fábián, Kalamár, Cséber, Temlén, Szabó M. (Káli), Czafit. Edző: Dobos Sándor.

Nagy lendülettel kezdtek a vendégek, pontos játékukkal védekezésre késztették a hazaiakat, helyzeteket alakítottak ki, amelynek eredményeként a 20. percben két gólra nőtt az előnyük. A félidő közepe táján feljött a hazai csapat, és ezt követően két nagy helyzetet is kihagytak, így nem sikerült a szépítés. Szünet után, hárompercnyi játékot követően egy véleményes kiállítás után el is dőlt a találkozó sorsa, hisz még a kiállítás percében újabb vendéggól született. Továbbra is a vendégek irányították a játékot, majd egy újabb hazai kiállítást követő góllal beállította a végeredményt az Andráshida.

Gólszerzők: Molnár A., Tóth L., Horváth E., Kalamár, Bakó, Szabó M. Jók: Ötvös, Nagy R., ill. Tóth L., Temlén, Szabó M. Kiállítva: Lukács (48., Kiskanizsa), Anger (86., Kiskanizsa).

Semjénháza–Zalaszentgrót 0-2 (0-1)

Semjénháza, 150 néző. Jv.: Takács G.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Pintér, Kovács P., Szollár, Horváth M. (Németh E.), Szakmeiszter J., Kapuvári, Orsós, Varga T., Berta (Pál), Zsohár (Varga Á.). Edző: Németh István.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Horváth D., Buzási, Gájer P., Farkas K. (Tóth D.), Ferenczi, Horváth B., Csik (Csarmasz), Balogh Z. (Liegler), Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

Egyenlő erők küzdelme folyt a pályán, de sajnos a hazai védelem kétszer nagyot hibázott, amit a vendégek kegyetlenül kihasználtak. A hazaiak megítélése szerint a játékvezető is hibázott, és többször tévedett. A semjénháziak gratulálnak a vendégeknek a győzelemhez.

Gólszerzők: Tóth D., Horváth D. Jók: Kapuvári, Orsós, ill. az egész csapat. Kiállítva: Pál (85., Semjénháza). U19: Semjénháza–Zalaszentgrót 0-6.

Technoroll Teskánd–Flexibil-Top Zalakomár 2-2 (1-1)

Teskánd, 70 néző. Jv.: Major Zs.

Teskánd: Pergel – Kiss P. (Gulyás), Szabó B., Czigány (Szekeres), Németh N., Mehdi (Deák), Major, Bedő, Bailo, Magyar, Czene. Edző: Pergel Attila.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Végh, Takács, Losonczi, Németh K., Horváth J. (Fábián), Madarász Z., Horváth Zs., Bagó, Daróczi (Madarász Sz.), Nagy A. Edző: Nagy Attila István.

A mérkőzés nagy részében a hazai csapatnál volt a labda. Az első félidő közepén egy felesleges szabálytalanság után büntetőhöz jutott a vendégcsapat, amit Horváth János értékesített. Az első játékrész végén 25 méteres szabadrúgásból Bailo egyenlített. A második félidőben szintén büntetőből szerzett vezetést a Zalakomár, a 11-est Horváth János higgadtan értékesítette. Pár perccel később ismét büntető, de ez már a hazai csapatnak járt, amit Bailo váltott gólra. A gyenge színvonalú mérkőzésen megérdemelt döntetlen született.

Gólszerzők: Bailo (2, egyet 11-esből), ill. Horváth J. (2, mindkettőt 11-esből). Jók: Bailo, Czene, ill. Madarász Z., Horváth J. U19: Teskánd–Zalakomár 1-1.

Helsa Andráshida TE–Szepetnek 1-1 (1-0)

Zalaegerszeg, 60 néző. Jv.: Lakics P.

Andráshida TE: Kemes – Papp T., Kovács P., Doszpoth, Balog, Horváth D., Orbán (Molnár N.), Vincze (Nikitscher), Horváth E. (Kiss B.), Szekeres (Kámán), Rózsa. Edző: Szabó II Zsolt.

Szepetnek: Szőke – Török, Völgyi, Kotnyek, Horváth G. (Bilák B.), Szabó B., Novák, Nagy T., Bilák P. (Kollár), Takács (Pati M.), Schuller. Edző: Domján László.

Az első félidő derekán vezetéshez jutottak a hazaiak. Egy kontrából egyenlített a Szepetnek a második játékrészben. A hajrában mindkét csapat előtt adódtak komoly lehetőségek. Ezek kimaradtak, maradt az igazságos döntetlen.

Gólszerzők: Kovács P., ill. Kollár. Jók: Kemes, Kovács P., ill. Völgyi, Schuller, Kotnyek. U19: Andráshida TE–Szepetnek 3-0.

Tudósítottak

Bartusch Géza (Gellénháza), Góth Imre (Gyenesdiás), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kárpáti István (Semjénháza), Kosár Lajos (Lenti), Faller István (Andráshida TE), Pergel Attila (Teskánd).