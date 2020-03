Tóth László, a ZTE NKK ügyvezetője szerint nehéz, de tartják a szintet

A Pécsett megrendezett női kosárlabda magyar kupa nyolcas döntőjében a ZTE NKK bronzérmet szerzett, ami a klub történetében a harmadik kupabronz egyben. Tóth László, a ZTE NKK elnöke szerint számukra ez a medál arannyal felérő, éppen ezért nagyon értékes.

Tóth László huszadik esztendeje tölti be az egerszegi női kosárlabdacsapatnál az ügyvezetői posztot. A lényeg, hogy az elmúlt másfél évtizedben a ZTE NKK (illetve Zala Volán TE) három magyarkupa-bronzot (2008, 2015, 2020), két bajnoki harmadik helyezést (2011, 2019) ért el, vagyis tartja a szintet. De vajon a klubnál hova helyezik ezt az újabb érmet?

– Ez számunkra arannyal felérő érem, már ami a lehetőségeinket illeti – válaszolta Tóth László. – Ez a maximum, de nem azért, mert ne szeretnénk mi is aranyakat szerezni, hanem mert ezt tudjuk elérni. És a lányok keményen megdolgoztak ezért az újabb sikerért, komoly munka van mögötte.

A magyar női kosárlabdabajnokság Európában mindenképpen a jobbak közé tartozik, egészen biztosan az első harmadban helyezkedik el. Ebben a pontvadászatban az ügyvezető szerint a 3–7. helyezés közé taksálja magukat, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy tudják-e tartani ezt a szintet.

– Én nagyon bízok ebben, de egyre nehezebb és még több munkával sikerült eddig is itt maradnunk. Köszönet érte mindenkinek, aki a klubnál dolgozik, hiszen csapatmunka nélkül ez nem lenne lehetséges – véli Tóth László. – A jövőben is azt szeretnénk, ha a kivívott helyünket meg tudnánk tartani. Ami a helyi fiataloknak fontos, hiszen van út felfelé nekik is. Most is ezen dolgozunk, terveink szerint együttműködést szerződést kötünk az egyik kiemelt akadémiával. Többek között azért, hogy ha valaki esetleg tőlünk vagy a megyéből elmegy akadémiára, bármikor vissza tudjon térni immár érett játékosként. Ezzel is elő lehetne segíteni a magyar és a helyi fiatalok útját az NB I felé. Abban bízok, hogy sikerül a tervünk, fontos lenne az itt sportolóknak is ez a lehetőség.

A hangulat jó volt Pécsett, lehetett ünnepelni, de jön a hét végi újabb forduló, ami lezárja az alapszakaszt. Aztán következik a rájátszás, ami a pillanatnyi állás szerint igencsak gyorsan lezajlik. S mit vár ettől az ügyvezető?

– A magyar kupában sem tettünk terhet a lányok vállára, talán emiatt lett a játék olyan higgadt, ami a bronzmeccsen a TFSE-MTK legyőzéséhez kellett – mondta Tóth László. – Azt várom, hogy ez a bronz most még nagyobb magabiztosságot ad a csapatnak. Természetesen nagyon sajnáltuk Janis Ndiba Boonstra sérülését, akinek elszakadt az Achilles-ina, de velünk volt végig, együtt ünnepelt ő is a lányokkal. Hétfőn hazautazott Hollandiába, hiszen a szükséges műtétet ott végzik majd el. Az ő hiányában eggyel kevesebben leszünk a folytatásban, ráadásul eddig sem voltunk sokan. Ám mi most is arra törekedünk, hogy mindig kihozzuk magunkból a maximumot. Lényeges kérdés, hogy érezzék mindezt az értünk szorítók is.