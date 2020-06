Történelmi tett: döntőben a Nafta

A Szlovén Labdarúgó-szövetség központjában vívta ki szerdán a kupadöntőbeli szereplés jogát a lendvai Nafta 1903, miután a hosszabbításban 1-1-re végződő találkozón büntetőkkel 4-2-re győzte le a szintén másodosztályú NK Kalcer Radomlje legénységét.

A Nafta ezzel a sikerrel történelmet írt, hiszen még soha nem szerepelt hazája kupafináléjában.

Az egy nappal korábbi elődöntőben az NS Mura 4-0-val múlta felül az Aluminij Kidricevo együttesét, így a szlovén kupa fináléjában muravidéki rangadót rendeznek június 24-én a muraszombati, valamint a lendvai gárda között.

A szerda esti Nafta–Radomlje-összecsapáson a lendvaiak szereztek vezetést a 12. percben Mitja Novinic találatával, amit Luka Cerar egyenlített ki büntetőből az 50. minutumban. Ezt követően nemhogy a rendes játékidőben, de a hosszabbításban sem változott az eredmény a zárt kapus mérkőzésen, és a Lendva végül büntetőkkel – a meccsen kettős emberhátrányban küzdve – harcolta ki a döntőbe kerülést.

Szlovénia legrégebbi, 1903-ban alapított futballcsapata, a Nafta története során először jutott be a szlovén kupa döntőjébe, ahol éppen a legnagyobb lokális riválisával, a szintén muravidéki NS Murával mérkőzhet.

A találkozót követően a kék-fehérek busza éjfél körül ért vissza a lendvai Sport Parkba, ahol fanatikus szurkolóik görögtüzekkel fogadták a játékosokat. A Dejan Doncic vezetőedző irányította Nafta ezzel annak lehetőségét is megteremtette magának, hogy esetleges kupagyőzelmével az európai porondra is kiléphessen, mellyel Mura korábbi Európa-liga-selejtezős meccsei, valamint a belatinci női bajnokcsapat selejtezői után a saját jogán is nemzetközi kupameccseket hozzon az ékszerdoboz stadionjába.

A szlovén szövetség brdói edzőközpontjában zárt kapuk mögött lezajló drámai elődöntő bőven bír zalai vonatkozással. A Nafta 1903 első embere Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa, aki Sallói Istvánnal, a kék-fehérek sportigazgatójával együtt a helyszínen tekintette meg a találkozót. A Lendva sport­igazgatója Kocsárdi Gergely, a ZTE FC klubikonja, a pályán pedig ott volt Gergényi Bence és Ubochioma Meshack, az egerszegiek két kölcsönadott futballistája, de Végh Gábor, a ZTE korábbi középpályása is aktív részese volt a sikernek.

– Döntősök vagyunk, amivel sporttörténelmet írtunk – mondta el megkeresésünkre Kocsárdi Gergely a siker kapcsán. – Óriási izgalmak voltak a pályán, hiszen az 56. percre már kettős emberhátrányban futballoztunk, de sikerült a fináléba kerülés. Március óta tulajdonképpen csak erre a mérkőzésre kellett készülnünk, hiszen a másodosztályú bajnokságot félbeszakították Szlovéniában is. A döntőt június 24-re tűzték ki, várhatóan zárt kapuk mellett, de az elődöntő után a szövetség elnöke nem zárta ki a lehetőségét, hogy addig esetleg enyhítenek Szlovéniában is. Ha így lesz, akkor elvileg Mariborban kerülhet sor a fináléra. Két muravidéki csapat játssza a döntőt, ami ebben a térségben most természetesen óriási örömöt okoz a szurkolóknak.