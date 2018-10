Történelmi mérkőzés vár a ZTE KK-ra

Történelmi mérkőzésre készül a Zalakerámia-ZTE KK NB I A csoportos férfikosárlabda-­együttese. Egyrészt még soha nem játszott a Serco Tehetséges Fiatalok Budapest együttese ellen, másrészt a TF Budapest abszolút újonc az élvonalban, amely az első hazai mérkőzését rendezi meg a fővárosban szombaton (18.30) a közszolgálati egyetem Ludovika Arénájában.

A TF Budapest az elmúlt szezonban nem kis meglepetésre, ám teljesen megérdemelten megnyerte az NB I B-s bajnokságot, amivel jogot szerzett az élvonalbeli indulásra. Bár sokáig a levegőben lógott, hogy végül indulni tud-e a TF az NB I A csoportban, végül teljesítette az ehhez szükséges valamennyi feltételt. Mindezt nem véletlenül említettük. Benne van ebben ugyanis az a fajta eltökéltség, amit a bosnyák származású Merim Meh­medovic vezetőedző irányításával a TF BP hetedik éve képvisel. Zömében fiatalokkal indult eddig is a bajnokságban a budapesti csapat, Mehmedovic mester pedig a munka híve, ami most is jellemző rájuk. Az élvonalbeli indulás lehetőségét a klub vezetése sem szerette volna kihagyni. A TF Budapest az új szezonra légió­sokat igazolt, ám ők is fiatalok. A két „alapító” csapattagon, Beák Gáboron, valamint Szobi Dánielen kívül a keret legidősebb kosarasa 23 éves, a többiek ennél fia­talabbak. Az eddigi két mérkőzésükön kétszer kikaptak (Kaposváron 100-61-re, Pakson 105-64-re), s most eljön a TF első hazai mérkőzése is a Ludovika Arénában.

A Zalakerámia-ZTE KK szerdán hazai pályán győzte le nagyon szoros csatában a Jászberényt (70-66), s eddigi mindkét mérkőzését megnyerte. Bencze Tamás vezetőedző bízik csapata harmadik sikerében, s tisztában van az esélyekkel.

– Szombati ellenfelünk olyan csapat, amely nagy szabadsággal játszik, mondjuk úgy, hogy tét nélkül, és ebben mindig benne van a veszély – fogalmazott az újabb találkozó előtt Bencze Tamás. – Sok külső vállalásuk lesz, ebben biztos vagyok, és az első hazai mérkőzésük az élvonalban is feldobhatja csapatukat. Két NB I-es meccsen már túljutottak, s ezeken tapasztalatot gyűjthettek játékosaik arról, hogy mennyiben gyorsabb az élvonal ritmusa. Mindennel együtt egyértelműen mi vagyunk a találkozó esélyesei és a célunk sem más, mint nyerni. Az eddigi hibáinkat – főleg támadásban – helyre kell tenni, fel kell gyorsítani a játékot, hogy még impulzívabb legyen.

A ZTE KK csapatából – ahogy szerdán is – betegség miatt hiányozni fog Bagó Martin. Bernard Thompson bokája sincs még teljesen rendben, és a szakvezető most is elmondta vele kapcsolatban: csak annyit játszik, amennyit szükséges. Elsősorban a pihentetés szolgálná a legjobban a gyógyulását.

A 3. forduló három mérkőzését már pénteken lejátszották: PVSK–Körmend 97-80, Szeged–Paks 63-64, Alba Fehérvár–Kecskemét 81-75.

A forduló további programja. Szombat, 17.00: DEAC–Jászberény, Falco KC–Kaposvár. 18.00: Sopron–Szolnok, TF Budapest–Zalakerámia-ZTE KK.