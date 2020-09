Tornagyőztes a Vadmacskák SE

Neves csapatok és akadémiák együtteseit megelőzve tornagyőzelmet ünnepelhetett a Kanizsai Vadmacskák SE junior (U18) leány kosárlabdacsapata Győrben, a VII. Füzy Ákos – Tapodi Péter Emléktornán.

A két kiváló kosárlabda-szakember tragikus halála hét év után is fájdalmas emlék a hazai kosárlabda-társadalomban. A győri női csapat buszbalesetében elhunyt klubigazgató és vezetőedző emlékére azóta is emléktornát rendeznek, s mint ma már sokszor elhangzik: a győriek sem gyászolni akarnak már, hanem ünnepelni, hogy ilyen kiváló szakemberekkel dolgozhattak együtt. A Kanizsai Vadmacskák SE nemcsak most, hanem az eddigi hét emléktornán ott volt Győrben. Az idei évben három korosztállyal is képviseltették magukat a kanizsaiak, a legjobb eredményt a junior (U18) együttesük érte el, amely megnyerte a tornát, a pécsi Rátgéber László Nemzeti Kosárlabda Akadémia és a Széchenyi KA Győr előtt. A kanizsaiak serdülő (U14) csapata a második, a gyermek együttes (U12) a harmadik helyezést érte el Győrben.