Tornagyőztes a Trió Egerszeg öregfiúk együttese

Az esztendő végén mindig nagy sikerrel rendezik meg Szombathelyen a Szilveszter Kupa teremlabdarúgó-tornát, melyet 2019 utolsó napjaiban immár 34. alkalommal bonyolítottak le. A vasi viadalon az egerszegi Trió Egerszeg csapata megnyerte az öreg­fiúk kategória küzdelmeit, s legközelebb az egerszegi rendezésű Bolemányi János Emléktornán szerepel majd.

A nagy hagyományokkal rendelkező 34. Szilveszter Kupa Szombathely egyik visszatérő sporteseménye az esztendő végén és persze a csapatok zöme is visszajáró vendége már ennek a többnapos eseménynek. Mindezt amiatt érdemes megemlíteni, mert a Trió Egerszeg csapata sem először jár a Szilveszter Kupán, tavaly például döntőt játszott Szombathelyen, így az év utolsó napjaiban is esélyesként lépett pályára az öregfiúk kategóriájában.

Megtelt a Savaria Aréna a döntők és a helyosztók napjára, ami jelzi a torna népszerűségét. A csapatokban korábbi NB I-es vagy válogatott játékosokat is láthatott a publikum futballozni. Az egerszegiek együttesében is ott volt például Molnár Balázs, Kocsárdi Gergely, Marian Sluka és Kaj András, akik egyébként évek óta erősítik a Trió csapatát. Jól összeszokott társaságról van tehát szó, nem csoda, hogy ezúttal is számoltak velük.

Az elődöntőben a Trió Egerszeg a szombathelyi Malom Söröző csapatát győzte le 1-0-ra Papp Tamás találatával. A másik ágon a szintén tavalyi finalista szombathelyi Don Pepito jutott be, így megismétlődött az egy évvel korábbi döntő. Az egerszegi öregfiúk ezúttal visszavágtak a korábbi vereségért, hiszen nagy csatában, Kaj András duplájának és Orbán Attila találatának köszönhetően 3-2-re győztek.

A Trió Egerszeg (Molnár Balázs, Kaj András, Papp Tamás, Vörös Miklós, Orbán Attila, Nikitscher Norbert, Kocsárdi Gergely, Mihalecz Péter, Marian Sluka, Őri Gábor, Kovács Gábor, Szente Gábor) tehát győzelemmel térhetett haza. Tavaly ilyenkor nem ért véget a Trió menetelése, hiszen a nagy hagyományokkal bíró salgótarjáni Gabora Gálán megnyerte az öregfiúk küzdelmét, ám az idén nem utaznak.

– Nagyon jó hangulatú via­dalon vettünk részt Szombathelyen, azt pedig nagyon sajnáljuk, hogy az idén nem utazunk Salgótarjánba – mondta el az együttes tagja, Kocsárdi Gergely. – A meghívás élt már tavaly óta, de időközben kiderült, hogy az idén elmarad a Gabora Gála, s erről már értesítettek bennünket. Tavaly megnyertük, jó lett volna ismét elutazni. A téli szezonban itthon pótoljuk majd a meccseket, hiszen a Bolemányi János Emléktornán mi is részt veszünk.