Toriki: bronzérem Csáktornyáról

A horvátországi Csáktornyán vendégeskedett tizenöt további ország képviselőinek társaságában az egerszegi Toriki KHKE csapata.

A zalai megyeszékhely karatékái rendszeres indulói a Medimurje Open WKF-viadalnak. Az idei, huszonharmadik erőpróbán hét versenyzővel képviseltették magukat a zalaiak.

Az őszi szezon első nemzetközi viadalára most is erős mezőny gyűlt össze, a horvát válogatott keret számára pedig a verseny egyben kvalifikációs pontszerzési lehetőség volt a korosztályos chilei világbajnokságra. A Toriki KHKE csapata nem éppen jó szezonkezdetről számolt be, ám versenyzőik nem is egy esetben csak nagyon szoros mérkőzéseken maradtak alul. Takács Ferenc vezetőedző elmondta, hogy bár rengeteg nehézséggel küzdöttek, ám a csapat nagy része nem fektetett elég hangsúly a felkészülésre. Két versenyzőjük komoly súlyproblémákkal küszködött ezért egy súlycsoporttal feljebb indult a versenyen. Az egyetlen érmes helyezést Osbáth Hanna szerezte meg a 10–11 éves korosztály +44 kg-os súlycsoportjában, aki bronzéremmel térhetett haza.