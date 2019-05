Tizenöt országból érkeztek sakkozók Zalakarosra

A Móra Ferenc Általános Iskolában csütörtökön vette kezdetét a 38. Nemzetközi Zalakaros Sakk­fesztivál, a Bárczay László Emlékverseny.

A 38. fürdővárosi sakkverseny hazai viszonylatban is a legnívósabbak közé tartozik, azon ugyanis közel 150-en vesznek részt. Sok-sok fiatal és tehetséges sakkozó érkezett a megmérettetésre, hiszen a zalakarosi az idei magyar junior bajnokság is.

A versenyt Novák Ferenc polgármester és Horváth Tamás, a rendezvény egyik ötletgazdája, főszervezője, a Z. Csuti SK-Hydrocomp SK szakmai vezetője nyitotta meg. Ám előbb a résztvevők egyperces néma főhajtással adóztak Zalakaros nemrég elhunyt volt polgármestere, Szirtes Lajos, illetve a sakkverseny két visszatérő, szintén a közelmúltban eltávozott indulója, Leonid Kernazhitsky és Munka Béla emléke előtt.

– Büszkék vagyunk erre a sakkversenyre – bocsátotta előre Novák Ferenc polgármester. – Azt szoktam mondani, hogy Zalakarost a világtérképre a gyógyvíz és a fürdő tette fel, de ugyanezt elmondhatom a világ távolabbi pontjairól a versenyre érkező jeles sakkozókról, nagymesterekről is. Sokan visszajárnak közülük ide, Zalakarosra. Nem akarom önöket untatni, de van pár dolog, amit nem hagyhatok ki: a legbiztonságosabb, legtisztább, legvirágosabb városok egyike vagyunk, s a leglátogatottabb turisztikai célpont is, hiszen több mint 650 ezer ember látogatja a várost. A verseny ideje alatt éljenek önök is mindazokkal a lehetőségekkel, melyeket a vendégeinknek kínálunk.

Ezt követően Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója lépett a mikrofonhoz, aki bejelentette, hogy a legjobb szenior versenyző részére egy hosszú hétvégét ajánlottak fel.

Horváth Tamás többek közt azt mondta el: a legjobb magyar versenyző jogot szerez az idei KO-bajnokságon való indulásra.

– Versenyünk végén hirdetjük majd ki a 20 év alatti magyar bajnokokat – mondta el Horváth Tamás. – Hála Istennek sok, szám szerint 50 fiatal jött, ami szerintem mindennél fontosabb, hiszen azt jelenti, hogy a sakknak mint sportágnak, így talán a zalakarosi sakkfesztiválnak is biztosított az utánpótlása. Az pedig külön öröm, hogy a világ számos pontjáról, 15 országból, még Indiából, Ausztráliá­ból is érkeztek a versenyzők. Remélem, hogy a mostani is ugyanolyan jó hangulatú és nívós verseny lesz, mint amilyen volt az elmúlt években.

Horváth Tamás hozzátette: véleménye szerint a versenyt egyrészt maga a helyszín, Zalakaros teszi vonzóvá, másrészt a színvonal, hiszen a mezőny lépésről lépésre erősödött az elmúlt 38 év alatt. Ezért sokan már anélkül beírják év elején naptárukba a Zalakarosi Sakkfesztivált, hogy látnák az indulók névsorát.