Tesztmeccs Zágrábban, Grumic is távozik a ZTE FC-től

Kiemelt tesztmeccs következik a ZTE FC labdarúgó csapata számára, amely szombaton a Dinamo Zagreb otthonában lép pályára. Mindkét csapatnak ez lesz az első felkészülési meccse, a Maksimir-stadionban pedig tesztelik a VAR-technológiát, amit a horvát bajnokságban is bevezetnek.

A találkozót a zágrábiak kérésére zárt kapuk mögött rendezik, s vélhetően most nem a ZTE FC vendégjátéka hozza tűzbe a Dinamo híveit. Zábrábban a fő kérdés az, hogy mi lesz Dani Olmo sorsa. A spanyol felnőtt válogatottban is bemutatkozott 22 éves támadóért bejelentkezett nevelőegyesülete, az FC Barcelona (állítólag 35 millió eurót kínált érte), de a Chelsea is viheti a 2015 óta Zágrábban futballozó játékost. Mindenesetre Nenad Bjelica, a Dinamo vezetőedzője úgy nyilatkozott a január 7-én kezdődött téli felkészülésük kezdetén, hogy Olmo plusz szabadságot kapott és csak pénteken kell megérkeznie Zágrábba. A szakvezető szerint az már a klub döntése lesz, hogy mi lesz a sorsa a spanyolnak. Azt is hozzátette Bjelica, hogy szerencsére vannak az együttesben tartalékok, ha játékosa mégis távozna.

Az ősszel a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó körében éppen az FTC-t búcsúztató Dinamo az ősszel a BL csoportkörben szerepelt és a Manchester City-t, az Atalantát, és a Sahtar Donyecket is felvonultató csoportban az utolsó fordulóban az Atalanta húzta át a zágrábiak számításait. Az olaszok nyertek a Donyeck vendégeként, a Dinamo kikapott a favorit Citytől, így hiába szerzett öt pontot csak negyedik lett a négyesben. Tavasszal nem folytathatja az Európa-ligában sem.

A 21-szeres horvát bajnok ellen a ZTE FC a Maksimir-stadionban léphet pályára, ahol csütörtökön tartottak a Dinamo játékosainak előadást a bevezetendő VAR-rendszerről, amit a hírek szerint szombaton fognak tesztelni. Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője lapunk érdeklődésére elmondta: a két klub úgy állapodott meg egymással, hogy az első félidő gyakorlatilag 60 percig tart majd és ezt követi a 45 perces második játékrész.

-Szeretnénk minden kerettagot pályára küldeni, s vélhetően így lesz ez a zágrábiaknál is – mondta el a ZTE FC szakvezetője. – A mostani felkészülés speciális, hiszen alig volt pihenő és két hét múlva itt a folytatás. Én abban látom most a megoldást, hogy a felkészülést mérkőzés ritmusba tegyük. Ezért játszunk három erős ellenféllel meccseket, az alap fizikai állapot rendben van, hiszen a szünetben is edzettek a játékosok, nem állhattak le. Ebben a rövid periódusban a taktikai elemek gyakorlásán és a formába hozáson lesz a hangsúly. Szombati ellenfelünk a Dinamo Zagrebről mindenki tudja, hogy milyen erősségű együttes. Örülök, hogy összejött ez az edzőmeccs.

A ZTE FC együtteséből továbbra is rehabilitációját végzi Tamás Krisztián és Barczi Dávid. A csapattal tart Zágrábba a Lendváról érkezett Stjepan Ostrek, a horvát középpályás szerződtetésére jó esély van.

A ZTE FC-nél még hír, hogy a klub szerződést bontott Miroslav Grumic-csal, aki információink szerint az NB II-es Szegednél folytatja.