Teo Cizmic kemény csatát vár a Körmend ellen

Szerdán 17.30-tól megkezdi szereplését a 2021-2022. évi NB I. A csoportos férfi kosárlabda-bajnokságban a Zalakerámia-ZTE KK, és igencsak „erősen” kezd: a nyitányon az ősi rivális Egis-Körmendet fogadja. Teo Cizmic, a ZTE KK vezetőedzője pontosan tudja, milyen mérkőzésre számíthat.

Teo Cizmic is új a zalai megyeszékhelyen, de gyakorlatilag a csapat is, s amikor leültünk a horvát vezetőedzővel néhány szót váltani a szezonkezdetről, kihangsúlyozta: kell még idő ahhoz, hogy ez a csapat úgymond teljesen összeálljon. Igyekszik reálisan értékelni a helyzetet. Először arról kérdeztük, milyennek ítéli meg a felkészülésüket.

– Kissé furcsa volt, ugyanis akadtak olyan időszakok, amikor nem voltunk elegen – mondta a szakvezető. – Kiestek játékosok sérülés miatt, ilyenkor volt, hogy négy-öt fiatal volt egyszerre a pályán, ami kihívást is jelentett. Számukra még sok tanulnivaló van, de az is a cél, hogy fejlődjenek. Új a szakmai stáb és a csapat is. Elkezdtünk egy más szemléletű szakmai munkát, amin szeretnénk végigmenni, ebben sok munka lesz, hogy mindenki megfelelően fejlődjön. A légiósok karakteres játékosok, az ő szerepük az, hogy húzzák a többieket. Mindez, hogy jól működjön, és összeérjen az egész, még sok munkával jár.

Amikor arról kérdeztük Teo Cizmicet, hogy érzése szerint hány százalékos állapotban van jelenleg a csapat, erre úgy felelt, hogy a teljességhez több idő kell, hiszen kényszerű csere is történt centerposzton. Mint ismert, Zane Knowles egy beavatkozást igénylő sérülés miatt kivált, a helyére Chris Harris érkezett, ám a két kosaras más típusú játékos. Emiatt az elképzelt játékukon is változtatni kellett.

Arról, hogy mit vár a szezontól, a legfontosabbnak azt tartotta: mindig a legjobbjukat mutassák.

– Meg kell tisztelni várost, a szponzorokat, a klubot és azokat, akik megváltják a jegyüket a mérkőzésre azzal, hogy százszázalékosan harcoljunk – mondta Teo Cizmic. – Harcolni kell minden labdáért, és az a vágyam nekem is, hogy eljussunk egy magasabb szintre. Ha ez megvan, azt a szurkolók is érzik. Mindig jó benyomást kell kelteni. Akkor is, ha esetleg rosszabb meccsünk van, de ott a pályán mindig, mindenki elkövessen mindent a sikerért.

A nyitómeccs a szakvezető számára különleges jelzővel is illethető, hiszen korábban már dolgozott Körmenden. Az volt az első magyarországi állomáshelye.

– Nagyon jó emlékeim vannak a körmendi időszakról, de sokkal inkább a következő meccsre fókuszálok, ami a szerdai bajnoki – mondta. – Biztosan érzelemdús mérkőzés lesz, a két klub közötti régi rivalizálás mindenki előtt ismert. Az első bajnoki meccs jön, ami más lesz, mint volt a másfél hete mondjuk a Göcsej Kupán, amikor a döntőben játszottunk a Körmend ellen. Jó csapat lesz az ellenfelünk, egy jó edzővel és egy új centert is igazoltak azóta. Kemény meccset várok az elejétől, nem szabad, hogy labdákat adjunk el, jól kell visszazárni, és persze a lepattanózás is fontos lesz. Jól is kell dobni, hiszen enélkül nem lehet meccset nyerni, de mi sikerrel akarjuk kezdeni a bajnokságot.