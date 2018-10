Teljes rövidzárlat a kanizsai pólósoknál, aminek az okát meg kell találni

Nem várt vereséget szenvedett a Kanizsa VSE OB I B-s férfi vízilabda együttese hazai környezetben, ugyanakkor annyi pozitívuma mindenképpen van a helyzetnek, hogy ez még a bajnokság elején történt.

Kanizsa VSE–Neptun VSC 7-9 (2-4, 1-3, 2-1, 2-1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Győri, Hangay.

Kanizsa: Leposa – Salamon 3, Dobay G. 1, Dobay P., Mocsári, dr. Kaszper, Fodor. Csere: Vadovics, Hertzka 2, Vlaszák F., Knézy, Balli, Horváth B., Mezei 1. Edző: Ludányi Kadosa.

Ahogy a mérkőzés után érthetően keserűen nyilatkozó kanizsai tréner, Ludányi Kadosa fogalmazott, sokat elárul a találkozóról: „Tényleg úgy készültünk, magunkban elgondolva persze, hogy az újságokban azt olvashatjuk: a Kanizsa az egyetlen pontveszteség nélkül álló együttes az OB I B-ben”. Nos ezt nem írhatjuk le, hiszen a fővárosi Neptun VSC elvitte a győztesnek járó pontokat a kanizsai uszodából. Ahogy kezdődött a találkozó, az nem adott okot aggodalomra, hiszen előfordul, hogy a vendégek vezetnek, jól is tartják magukat. Ez a periódus viszont ezúttal a meccs végig kitartott. 0-1 után még 2-3-nál sem tűnt veszve semmi, a második negyed végén azonban a 3-7-es meccsállás már kényelmetlenebb volt. Innen lett még ugyan 5-7, de a vendéglátók folyamatos zárkózási kényszere sok energiát vett el mentálisan is, ezt a Neptun pedig ki is használta, s végül a kétgólos előnyt meg tudta tartani, amivel nyerte is a bajnokit. A kanizsaiaknál ezúttal debütált az OB I B-ben a 17 esztendős Vlaszák Flórián, akinek családja eddig inkább a labdarúgó kapus vonaláról volt ismert, a fiatal tehetség viszont a vízilabdázókat erősíti.

Jók: senki.

Ludányi Kadosa: „Ezúttal teljes rövidzárlat volt a csapatnál, s ennek okait mindenképpen meg kell találnunk. Ugyan az alapszakaszból még sok van hátra, talán jobb is, hogy még a mostani fázisban jött a pofon, de javulnunk kell sok mindenben.”