Téli játékosmozgás a megye I.-ben

A hét végén megkezdődik a tavasz a labdarúgó megyei I. osztályban, hiszen a 16. fordulót rendezik meg. A téli szünet a korai kezdés ellenére is hosszú volt, az előrejelzések szerint az első idei játéknapon egyáltalán nem kell télies körülményekre készülni. Úgyhogy, itt a tavasz.

November derekán úgy fejeződött be az őszi szezon a megyei labdarúgás I. osztályában, hogy semmi sem dőlt el, ám félidőben általában nem is szoktak még végeredményt hirdetni…Mindenesetre az ősz úgy ért véget, hogy három csapat is azonos pontszámmal zárta a bajnokság első felét a képzeletbeli dobogón. Közöttük csak a gólkülönbség döntött a pillanatnyi sorrendről: első a Csács-Nemesapáti, második a Gyenesdiás, harmadik a Gellénháza.

A meglepetéssel párosuló jó szereplés mindenképpen a Gyenesdiásé, amely kiegyensúlyozottan teljesített ősszel. Amennyiben Kocsis Norbert együttesének a lendülete tavaszra is átragad, még érdekesebb és izgalmasabb lesz a bajnokság. Méghozzá azért, mert az első helyezett Csács-Nemesapátinál edzőváltás történt, és egyelőre nem tudni, hogy ez milyen hatással lesz a csapatra. Komoly lehetőséget kapott az egyik kiemelt akadémiától, ezért távozott Kovács László, akinek a helyét a megye labdarúgásában jól ismert Lepár Attila veszi át. Az elmúlt két és fél évet Vasváron dolgozó szakvezető mégsem lesz „egyedül”, hiszen Kovács László távozásakor is elhangzott: ha vezetőedzőként nem is, de szakmai tanácsadóként, az utánpótlás-nevelés egyik irányítójaként továbbra is marad a klubnál. A volt és a jelenlegi edző között így a kapcsolat megmarad, ami a zökkenőmentes átmenetet is biztosíthatja. A Gellénháza továbbra is az egyik legmegbízhatóbb, legkiegyensúlyozottabb csapata a megyei bajnokságnak, és ez várható tőle tavaszra is.

Már az őszi értékelésekkor elhangzott: noha a dobogósok között nagyon éles verseny alakult ki, szó sincs arról, hogy kizárólag e három együttes között dőlhet el a bajnoki cím. A megállapítás most is igaz, hiszen a Tarr Andráshida, és a Femat Csesztreg is lőtávolon belül van. A kérdés az, hogy miként sikerült a felkészülésük, és miként kapják el a tavaszi rajtot, hiszen ez lényeges szempont.

Összeállításunkban a csapatoknál történt téli játékosmozgásokat gyűjtöttük össze. Most sem volt tapasztalható nagy mozgás, e tekintetben a Helsa Andráshida TE erősített talán erőteljesebben, és az éllovas Csács-Nemesapáti is, de tőlük vannak távozók is. Két csapat van (Tarr Andráshida SC, Szepetnek), akiknél körkérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy sem távozó, sem pedig érkező nincs együttesüknél, egy csapatnál volt csak edzőváltás (Csács-Nemesapáti). A Teskánd csapatához visszatért Pergel Bence.

1. Csács-NSE

Érkezett: Horváth Péter (Vasvár), Sárközi Krisztián (Vasvár), Kobra György (Hévíz).

Távozott: Deák Dávid (Pacsa), Bíró András (Ausztria), Egyed Dániel (Teskánd).

Edző: Lepár Attila.

2. Kinizsi Gyenesdiás

Érkezett: Szi-Péter József (Hévíz).

Távozott: Szokoli Márk (Szécsisziget).

Edző: Kocsis Norbert.

3. Olajmunkás Gellénháza

Érkezett: Horváth Milán (Ausztria), Tóth Bence (Ausztria).

Távozott: –.

Edző: Bencze Péter.

4. Tarr Andráshida SC

Érkezett: –.

Távozott: –.

Edző: Dobos Sándor.

5. Femat Csesztreg

Érkezett: Könye Balla Dávid (Szentgyörgyvölgy).

Távozott: –.

Edző: Németh Imre.

6. Zalaszentgrót

Érkezett: Székács Olivér (Alsópáhok), Németh Ákos (Pakod), Kiglics Adrián (Ausztria).

Távozott: Pődör Regő (Hévíz).

Edző: Jankovics Péter.

7. Szepetnek

Érkezett: –.

Távozott: –.

Edző: Domján László.

8. Technoroll Teskánd

Érkezett: Kovács Gábor (Andráshida TE), Egyed Dániel (Csács-NSE), Pergel Bence (Szentlőrinc).

Távozott: –.

Edző: Pergel Attila.

9. Szalai-Edelholz Zalalövő

Érkezett: Pónácz Sándor (Őriszentpéter), Balogh Bence (Ausztria).

Távozott: Dóra András (Szilvágy).

Edző: Ostrom János.

10. Creaton Lenti TE

Érkezett: –.

Távozott: Kondákor Szabolcs (Tormafölde).

Edző: Szarka Péter.

11. Helsa Andráshida TE

Érkezett: Horváth Leonárd (Hévíz), Horváth Dániel (Hévíz). Zsuppán Krisztián (Teskánd).

Távozott: Kiss Bence (Nagykapornak), Kovács Gábor (Teskánd), Szép Gergely (Ausztria).

Edző: Szabó II Zsolt.

12. Flexibil-Top Zalakomár

Érkezett: –.

Távozott: Fábián Sándor (Kiskanizsa).

Edző: Nagy Attila István.

13. Semjénháza

Érkezett: Kőrösi Dániel (UFC Mogersdorf, Ausztria), Pál Martin (újrakezdte).

Távozott: Szakmeiszter János (Ausztria).

Edző: Németh István.

14. Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

Érkezett: Fábián Sándor (Zalakomár)

Távozott: Parragi Olivér (Ausztria), Nagy Roland (abbahagyta).

Edző: Mutter Attila.

15. Police-Ola

Érkezett: Kormos Bence (újrakezdte), Millei Alex (Zalaszentgyörgy), Réczeg Martin (Bak), Valkóczi Dávid (Pókaszepetk).

Távozott: –.

Edző: Konrád Péter.