Teke NB I: még veretlenek a zalai csapatok

Az NB-s tekebajnokság második fordulójában is jól teljesítettek a zalai csapatok. Az NB I-ben három pontot szereztek megyénk együttesei, így továbbra is veretlenek.

Az NB I Nyugati csoportjában az egerszegi Lauf B-TK hazai pályán győzött, s annak is örülhetett, hogy jó egyéni teljesítmények is párosultak ehhez. A Zalaszentgrót sem maradt pont nélkül, s bár nem nyert, de a döntetlennel a grótiak is őrzik veretlenségüket.

NB I Nyugat. Férfiak:

Lauf-B TK – Sárvár 5:3 (3353:3165)

Lauf-B TK: Ostrom 594, Németh 574, Szűcs 567, Becze 565, Stárics 532, Csarankó 521.

Soproni Sörgurítók–Zalaszentgróti TK 4:4 (3226:3227)

Zalaszentgrót: Kovács 582, Nagy A. 564, Gróf 539, Láncz 518, Pados 515, Nagy Á. 509.

NB II. Férfiak:

Lenti TK–Perenye 2:6 (2940:3010)

Legjobb zalai dobók: Markó 518, Pordán 517, Mehnert 501.

Nagykanizsa Teke SE–TK Resznek 7:1 (3133:3029)

Legjobb dobók: Magyar Z. 561, Bende 531, Istiván 525, illetve Horváth P. 537, Szabó P. 515, Csiszár 501.

Zalakaros–Lovászi Bányász 1:7 (2724:2840)

Legjobb dobók: Tóth A. 508, Fischer 460, Tombor 449, illetve Kovács P. 509, Kovács R. 495, Fórizs 460.

Bázakerettye–Sitke 8:0 (3136:2963)

Legjobb zalai dobók: Iványi 545, Tavaszi (Marton) 543, Szűcs 534.