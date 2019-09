Technikai hibák hátráltattak több zalai ralikrosszost is

Ausztriába, egész pontosan a közeli Greinbachba kellett utazniuk azoknak a csapattagoknak és drukkereknek, akik részt akartak venni a ralikrossz országos bajnokság idei hatodik futamán.

A zalaegerszegi csapatból ezúttal hatan neveztek a versenyre, és nagyon sok szurkoló is elkísérte a versenyzőket. A kiemelt érdeklődés nem véletlen, hiszen ebben a szezonban Zala megyéhez Greinbach a legközelebbi helyszín, a Veszprém megyei Nyirádon ugyanis az idén nem lesz ralikrossz ob-futam.

A szimpatizánsoknak pedig nem is kellett csalódniuk, mert látványos futamok zajlottak az osztrák helyszínen, a versenyhétvége mindkét napján.

A zalai versenyzők hangulata ugyanakkor nem lehetett a legrózsásabb, mert nagyon sok technikai hibával küzdöttek meg, több-kevesebb sikerrel. A hétvége két nagy vesztese Siebel Balázs és Kenesei Gábor volt, hiszen mindketten a végső győzelemért küzdenek kategóriájukban, de egyikük sem tudta befejezni ezt a futamot. Annyiban mégis bizakodhatnak, hogy az esély még megmaradt a szezon végi aranyérmes helyezésre, mert két forduló még hátravan a bajnokságból. Kovács László az STC-1600-as kategóriában indult, és folyamatosan javultak az eredményei, de az elődöntőben motorhiba miatt kiállt a futamból.

A nagy zalaegerszegi nyertes pedig Lakatos Lénárd lett, aki az idei évben két versenyt tervezett, és azt, hogy legalább az egyiken döntőbe kerül. Ez most sikerült neki a Suzuki GTI-vel: az 1600-as mezőnyben 3. helyezést ért el, a kategóriában pedig második lett.

A versenyen most is jól szerepeltek a Proex Motorsport zalai versenyzői is. Szabó Bulcsú 3., Szabó Csanád és Szabó Szilárd pedig 1. helyezést ért el.