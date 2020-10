Tarr Andráshida SC–Magnetic Andráshida TE: Bencze Péter fellebbez

A megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában két hete rendezték meg a Tarr Andráshida SC–Magnetic Andráshida TE-rangadót (0-1). A találkozó végén egy durva belépő váltott ki heves érzelmeket a pályán. Az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága pénteken súlyos büntetéseket szabott ki az érintettekre.

A durvaságot elkövető Fábián Kristófot (ASC) és az elégtételt vevő Nagy Dánielt (ATE) 3-3 mérkőzésre tiltották el. Az esetnél kialakult lökdösődésben részt vett Bencze Péter, az ATE edzője is, akit a két játékos mellett a 94. percben szintén kiállított a játékvezető. Ekkor a nézőtérről valaki illetéktelenül belépett a pályára, és vélhetően nem kellemes pihenést kívánt az öltözőbe vonuló Bencze Péternek. Újabb lökdösődés kezdődött, amiben részt vett Kovács Patrik, az ATE egyik kispadon helyet foglaló játékosa is. A ZMI fegyelmi bizottsága Bencze Pétert, a Magnetic Andráshida TE edzőjét 2021. október 31-ig minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől eltiltotta, s ugyanígy Kovács Patrikot is, 2021. december 31-ei határidővel. A Tarr Andráshida SC-t rendezői hiányosságok miatt 100 ezer forintra büntették.

Bencze Péter a határozat megismerése után röviden így foglalta össze véleményét:

– Eltúlzott, szigorú, példát statuáló büntetésnek érzem. A háttérben szerintem az állhat, hogy többeket zavar a csapat kiváló szereplése. Mindenképpen fellebbezek.