Tanultak és vizsgázhattak is az összejövetel résztvevői

Harcművészeti szemináriumot és találkozót rendezett a 20 éve Kecskeméten alakult Flow Combat Team, mely az idei tanév kezdete óta a zalaapáti iskolában is működik.

A klub tevékenysége két részből áll: a küzdősportban a kick boxot, az önvédelemben pedig a jeet kune dót gyakorolják a növendékek. Utóbbi sokaknak ismerős lehet filmekből: ezt az ágat Bruce Lee hozta létre. Az irányzatban nagy szerepet kap az önfejlesztés és jellemző rá az alkalmazkodás az utcai helyzetekhez.

– Ez a „megállító ököl útja” – mutatta be a stílust Sárvári Zoltán mester, a szeminárium szervezője. – Lényege, hogy az ember a saját szabadságát megtartva, mégis, mindenhez alkalmazkodva tudja a leghatékonyabban használni az önvédelmet. Bruce Lee a wing chun kung fuból indult, majd egyre jobban kiteljesítette, letisztította, és a vívásra, valamint a bokszra építette fel a maga irányzatát.

Sárvári Zoltán a flow combat önvédelmi rendszert is oktatja munkája során.

– Ez a természetes reakciókra, a természetes mozgásra épül – folytatta. – Nem a technikák és a sablonok felől építjük fel a mozgásunkat, önvédelmi rendszerünket, hanem megismerjük az emberi test működését, próbáljuk edzeni az alkalmazkodási képességét. Ezzel szinte bárki természetesen és egyszerűn oldhat meg konfliktushelyzeteket.

Zalaapátiban helyi sportolók, valamint Budapestről és Kecskemétről érkezett mesterek részvételével nyílt jeet kune do, krav maga, kick box jitsu és flow combat tréningek zajlottak. Vizsgákat is rendeztek, melyen fehér övet szereztek a zalaapáti diákok: Kovács Zalán, Koller Csaba és ­Pálfi Dániel – ők a tanév kezdete óta ismerkednek a harcművészettel. Darren Cramner 8. kyu citrom övre és jeet kune do 2. fokozatra, Sárvári Gergő 7. kyu narancs övre, míg kick box jitsuban Pomozi Gábor 1Dan fekete övre tett sikeres vizsgát. Pomozi Gábor mester body contact szabályrendszerben, Sárvári Zoltán mester pedig kick-box szabályrendszerben teljesített 20-szor másfél perces küzdelemsorozatot.