Táncos érmek Szerbiából

Tizenkét ország 4000 táncosa szerepelt Szerbiában, az újvidéki Dance Fest Novi Sad elnevezésű rendezvényen, melyen a Szan-Dia FSC 32 versenyző nyolc gyakorlatával állt rajthoz.

– Nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel – fogalmazott az edzők részéről Vágó Lászlóné. – Évek óta visszajárunk a viadalra, ahol világ- és Európa-bajnoki szintű a mezőny. A csapatok versenyében egy arany- és egy bronz-, a csoportoknál egy arany-, trióban pedig ezüstérmet szereztünk.

Eredmények. Musical team junior 1: 1. Me and the sky (Csermák Anna, Herczeg Eszter, Tóth Viktória, Ráskó Réka, Szabadi-Horváth Katalin, Sziva Zsófia, Léránt Fanni, Hajmási Emese, Sipos Jázmin, Kurucz Zsófi, Kocsis Lili, Hóbor Kinga, Csöndör Lili, Rákhely Nóra, Szerdahelyi Enikő), … 3. Transylvania Mania (Godinek Mira, Ódor Anna, Gelencsér Hanna, Zsámár Szonja, Szollár Petra, Marton Dóra, Fadgyas Nina, Hegyi Hortenzia, Hajnali Luca, Veit Janka, Ágoston Lara, Füzesi Alexandra, Zrínyi Viktória. Musical group junior 1: 1. Omlett (Mányoki Jázmin, Léránt Fanni, Szabadi Rozália, Bakonyi Sára, Rákhely Nóra, Sipos Jázmin, Kocsis Lili, Tóth Mira). Open duó/trió junior 1: 2. Honey I am good (Csöndör Lili, Sziva Zsófia, Sipos Jázmin). Acro dance szóló gyermek: 5. Dear future husband (Szerdahelyi Enikő). Acro dance szóló junior 1: 4. Tiger (Szabadi-Horváth Kata), … 7. Witch (Hóbor Kinga). Open szóló junior 1: 5. Pippi Longstocking (Szabadi-Horváth Kata).

A táncosok felkészítői Vágó László, Vágó Lászlóné és a koreográfiákat is alkotó Tóthné Vágó Alexandra voltak.