Taktikus birkózással bronzérmes lett a diákolimpián a kanizsai Pőcze Bence

A 2021. évi serdülő (14-15-évesek) kötöttfogású birkózó diákolimpia döntőit Tatabányán rendezték meg a Földi Imre Sportcsarnokban.

A versenyen 139 versenyző ált szőnyegre, köztük a 75-kg-os kanizsai Pőcze Bence (Cserháti iskola) is. Bence a nyolcad döntőknél kapcsolódott be a küzdelmekbe. Előbb dorogi ellenfelét győzte le magabiztosan, majd az erzsébetvárosi riválisán is könnyeden jutott túl. Sajnos a döntőbe jutásért vérességet szenvedett a későbbi győztes diósgyőri versenyzővel szemben, de a bronzcsatában taktikus birkózással technikai fölénnyel győzte le fradista ellenfelét és szerezte meg a bronzérmet.

„A versenyt hosszan tartó betegség és kivizsgálások előzték meg, szerdán este engedélyezte az orvos, hogy indulhasson Bence a versenyen. Ezt a helyzetet is figyelembe véve, örülhetünk a dobogós helyezésnek, két hét múlva Püspökladányban a szabadfogásúak között, reményeim szerint revansot vehet a most elszenvedett verességért” – Szatmári Zsolt – számolt be Facebook-oldalán a Kanizsai Birkózó Sportegyesület.