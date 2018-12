Takács Virág Vivien ott lesz a karate Eb-n

Múlt heti írásunkban már jeleztük, hogy befejeződött a WKF karate Európa-bajnokságra a kvalifikációs sorozat. Az összesített pontok alapján pedig most dőlt el, hogy az egerszegi Toriki KHKE csapatából Takács Virág Vivien az U–21-es korosztályban képviselheti majd a magyar színeket.

Az Európa-bajnokságot Dániában rendezik, s azáltal, hogy a karate (WKF) olimpiai sportág lett, egyre keményebb és nehezebb ma már ebben a szabályrendszerben eljutni a világversenyekre. Takács Virág Vivien sikeresen teljesítette a kvalifikáció feltételeit, így elnyerte az indulási jogot WKF Eb-re, aki küzdelemben, az U–21 korosztály –61 kg-os súlycsoportjában képviselheti hazánkat és Zalaegerszeget.

– A rengeteg munkának köszönhetően az utóbbi évek során látványos fejlődésen ment át az egyesületünk, ezt tükrözik az elmúlt időszak kiemelkedő eredményei – jegyezte meg a sikeres kvalifikáció kapcsán Takács Ferenc, a Toriki KHKE vezetőedzője, egyben Vivien edző-édesapja. – Nagyon szép és eredményes évet tudhatunk magunk mögött, és most egy újabb mérföldkőhöz érkezett egyesületünk. A WKF nemzetközi mezőnyében indulási jogot szerezni embert próbáló feladat, a mentális és a fizikai erőfeszítéseken túl anyagi áldozatokat is követel. Az olimpiai szakág világversenyeire kvalifikálni kell, és még a magyar bajnoki cím megszerzése is kevés a kijutáshoz. A Magyar Karate szövetség által kijelölt négy nemzetközi viadalon kell kiharcolni az indulás jogát, ami azt jelenti, hogy csak dobogós helyezésekkel lehet megszerezni a kvalifikációhoz szükséges értékes pontokat. Az idei évben igencsak kimagaslóan teljesítő Forintos Fruzsinának hajszálon múlt a kvalifikáció. Sajnos ez a megfeszített iram mindkét versenyzőnket megviselte, kisebb sérülések és betegségek nehezítették a munkát. Válogatott sportolóinkra vár még egy megmérettetés.

Olaszországban rendezik meg a WKF idén életre hívott versenysorozata, a Youth League utolsó állomását, amely december 14–16-án Velencében kerül megrendezésre.

Takács Virág Vivien 2018-ban győzött a Szlovák Nagydíjon, szintén első lett a horvátországi Medimurje Openen, ami után győzött a magyar bajnokságon is. Lengyelország nyílt bajnokságon a második helyet szerezte meg, s ugyancsak második lett a Hungarian Openen.

A karate 2020-ban mutatkozik be a tokiói olimpián, és esély van arra, hogy ott legyen a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon is.

