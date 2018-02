Takács Virág Vivien és Takács Ferenc is szövetségi elismerésben részesült

Miután bekerült a karate az olimpia műsorába, idehaza is a kiemelt sportágak közé lépett. Mindezt dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár jelentette be a Magyar Karate Szakszövetség tavalyi évet értékelő és az ideit nyitó rendezvényén, ahol a sportág zalai képviselőit is díjazták.

Az évértékelőn díjazták a sportág legrangosabb versenyein kimagasló eredményt elért sportolókat és edzőiket, ám elismeréseket vehettek át azok is, akik sokat tesznek a karate fejlődéséért. Zala megyéből ketten részesültek elismerésben: Takács Virág Vivien (Toriki KHKE), aki a múlt év során elért kiemelkedő versenyeredményeiért kapott jutalmat, valamint a Toriki KHKE vezetőedzője, Takács Ferenc, a sportágban végzett kiemelkedő munkásságáért. Takács Ferenc ezenkívül más hírrel is szolgált: – A Magyar Karate Szakszövetség állami segítséggel öt regionális központot hozott létre, és Miskolc, Debrecen, Dunaújváros, valamint Kecskemét mellett Zalaegerszeg is komoly szerepet tölthet be a sportágfejlesztésben. Legfontosabb célkitűzésünk az utánpótlás-nevelés és -versenyeztetés mellett a karate sportág terjesztése, népszerűsítése, valamint a gyerekek egészséges életre való nevelése. Terveink közt szerepelt egy olyan bázis létrehozása, ahol optimális körülmények és megfelelő sportszakmai háttér mellett sportolhatnának a gyerekek. Célunk a nagy létszámú bázis megteremtése mellett minél több korosztályos és felnőtt válogatott versenyző nevelése, akik az élvonalban szerepelhetnek. A regionális központ létrehozásával és a magas szintű képzési rendszernek köszönhetően bízunk abban, hogy minél több felnőtt versenyzőt Zalaegerszegen tudunk majd tartani. Ők méltón képviselhetik városunkat és vihetik jó hírét a nagyvilágban. A magyar karatesport nagyon sikeres évet zárt 2017-ben, ezt hangsúlyozta az ünnepségen dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Aki hozzátette, hogy „a karate eddigi kiemelkedő teljesítményének köszönhetően kivívta a lehetőséget, hogy bekerüljön a kiemelt sportágak körébe, így a karate szövetség mostantól a kiemelt sportágfejlesztési támogatás segítségével folytathatja a korábbi évek kiváló munkáját". A karate 2020-ban Tokióban történetében először szerepel az olimpián, a sportági szakszövetség célja pedig, hogy magyar versenyző is ott lehessen az ötkarikás tornán. A Magyar Karate szövetség elnöke, dr. Mészáros János megemlítette, hogy megindult a szakedző képzés, és bejelentette: a szövetség megpályázza a 2022-es világbajnokság megrendezését.