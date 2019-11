Szürreális meccsen nyert a szezonban először itthon a ZTE KK

Szürreális elemekben bővelkedő meccset nyert meg szombat este a férfi kosárlabda NB I A 8. fordulójában a Zalakerámia-ZTE KK.

A hazaiak érthetetlenül gyengén, langyosan kezdtek, egyedül a már az első tíz percben 10 pontig jutott Johnson adott életjeleket, miközben a másik oldalon fürödtek a hármasokban: a szegediek a nyitó negyedben öt távoli kosarat szereztek, Balmazovic egyedül négyet. És a szerb légiós dobóformája később is alig akart visszaesni, a következő két játékrészben 8, illetve 10 pontig jutott. Miközben hazai részről Szabó rég nem volt már a pályán, hiszen a 14., a 19., majd a 25. percben (16 játékperc alatt) összeszedte harmadik, negyedik és ötödik személyi hibáját. Így pedig sosem fog már kiderülni, hogy a második félidőre feltámadó Zetében vajon feljavult-e volna az ő játéka is.

Mert igen, a hazaiak a kilátástalanhoz közeli első két negyed után óriási fordulatot produkáltak. A csapatban a végig egyenletesen jó Johnson és a nagyon hasznos Agafonov mellé Williams lépett elő a semmiből: az első 20 percben dobott egy dupláját és két büntetőjét 18, majd 8 ponttal toldotta meg nagyszünet után, úgy, hogy a harmadik tíz percben négy hármast is bevágott. Lehet, hogy minden mindegy alapon „csak elsült a keze”, de akkor is… Ám essék szó a minden kosárlabda alapját képező védekezésről is, melyben ugyancsak nagyot fordult a világ a zalaiakkal: a Szeged az első félidő 10 triplája után a másodikban összesen egyet szerzett, miközben látványosan szenvedett a ZTE palánkjánál, a három blokkot is kiosztó Agafonovnak pedig jobb volt, ha a közelébe sem mentek a játékosai.

De vajon mi váltotta ki a ZTE KK-nál ezt az elképesztő fordulatot? A vezetőedző, Bencze Tamás a nagyszünet után nyakkendő nélkül tért vissza a kispadra, s bár persze nem ez volt a döntő momentum, az öltözőben uralkodott feszültségről árulkodhat… A második félidőben így a ZTE kevésbé volt elegáns, ám annál elszántabb és hatékonyabb (az első félidőben a zalaiak 57 pontot kaptak, a másodikban 64-et szórtak), a pályán pedig ez a lényeg. A kezdeti botladozást jobbára csendben tűrő szurkolók részéről a félidei levonuláskor még kritikai éllel hangzott fel szórványosan a „Szép volt, fiúk!”, és bár a végső dudaszó pillanatában sem voltak sokkal többen, akik ezt kiabálták, ők legalább komolyan gondolhatták.

A kosárlabdában fontosak a statisztikák, ezért is állapítsuk meg: a ZTE KK az elmúlt két meccséből másfélen harcosan és helyenként jól játszott, ez 75 százalék. Ha ezt az átlagot sikerül fenntartani, biztosan nem kell újabb 8 fordulót várni a következő hazai győzelemre.