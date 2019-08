Szűcs Valdó újabb célja az olimpiai szint

Szűcs Valdó (Zalaszám-ZAC) élete leghosszabb atlétikai szezonja lesz az idei. Az ifjú sportember a világbajnoki szintet már teljesítette 110 méter gáton, a hétvégén pedig a magyar válogatott tagjaként ott lesz a Norvégiában rendezendő csapat Európa Kupán is.

Szűcs Valdó idei versenyeiről részletesen és folyamatosan beszámoltunk az év során, így arról is, hogy 2019-ben már januárban „munkához látott”, aztán a glasgow-i fedett pályás Európa-bajnokságon a 12. helyen végzett. A szabadtéri szezont is jól kezdte, gyorsan futott egy egyéni rekordot, amit alig két hete koronázott meg: az országos bajnokságon aranyérmet szerzett, de talán még ennél is fontosabb, hogy a 13,41 másodperces egyéni csúcsa belül került a világbajnoki kiküldetési szinten, így az egerszegi gátas is készülhet az október eleji dohai vb-re.

A következő feladat pedig már küszöbönáll, és James Hillier, valamint Kámán Ferenc edzők is kíváncsiak arra, hogy Szűcs Valdó a csapat Európa Kupán, a norvégiai Sandnesben vajon mivel rukkol ki.

A viadalt péntektől vasárnapig rendezik meg, és ahogy egy hete készült interjúnkban maga Szűcs Valdó is említette: futásaiban Kámán Ferenc edzővel együtt még látnak tartalékot.

Mindez amiatt is érdekes, hiszen a jövő évi tokiói olimpiára a nemzetközi szövetség igencsak kemény szintet jelölt meg, ami megegyezik a Magyar Atlétikai Szövetség kiküldetési szintjével is. A 13,32 mp-es idő nemzetközi szinten is kiváló eredménynek számít, Szűcs Valdó viszont elkezdheti „ostromolni” – akár már a hétvégi viadalon is.