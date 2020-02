Szűcs Valdó: Új egyéni csúcs és bronzérem

Düsseldorfban, a fedett pályás atlétikai World Tour első állomásán Szűcs Valdó, a Zalaszám-ZAC tagja a legjobbakkal mérhette össze tudását 60 m gáton.

A 25 éves magyar bajnok atléta az idén már futott egy remek eredményt, azonban most még rátett erre egy lapáttal.

A nemzetközileg is jegyzett, 7,62 mp-es időeredmény pedig nemcsak a bronzéremhez volt elég, de új, remek egyéni csúcsot is jelentett Szűcs Valdó számára. Kámán Ferenc edző és maga a sportoló is most sajnálhatja igazán, hogy a koronavírus miatt elmarad a Kínába tervezett fedett pályás világbajnokság. De a zalai sprinter így sem fog unatkozni, hiszen több európai viadalon indul még a téli szezon során.