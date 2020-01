Szűcs Valdó nemzetközi versenyen győzött Pozsonyban

Jól kezdte a fedett pályás atlétikai szezont Szűcs Valdó, a Zalaszám-ZAC gátfutója, aki Pozsonyban nemzetközi viadalon győzött a 60 méteres gátfutásban.

Szűcs Valdó nem csak győzött, de eredménye a szezon első versenyén kifejezetten biztató, ugyanis a 7,71 mp-es idő mindössze két századdal marad el egyéni legjobbjától.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a márciusi, nankingi fedett világbajnokságra készülő, 24 éves sprinter eredménye biztató a szezon további részére, mivel vasárnap mindössze két századmásodperccel maradt el egyéni csúcsától. Az egerszegiek olimpiai kerettag atlétája tavaly a fedett pályás Európa-bajnokságon volt elődöntős, és kijutott élete első szabadtéri világbajnokságára is. Az idén is világbajnokságra készül, ugyanis jelenleg öt magyar atléta részvétele vehető biztosra a márciusi nankingi fedett pályás vb-n. Szűcs Valdó mellett a női súlylökés címvédője, Márton Anita, valamint a távolugró Nguyen Anasztázia, illetve a szintén gátas Kerekes Gréta és Kozák Luca rendelkezik az induláshoz szükséges szinttel. A többpróbázó Krizsán Xénia ugyancsak szerepelhetne, ám ő úgy döntött, kihagyja a világbajnokságot.

Visszatérve Szűcs Valdóra, Kámán Ferenc edző elmondta, hogy jól sikerült versenyzőjük felkészülése, kellő önbizalommal is rendelkezik Szűcs Valdó. A Zalaszám-ZAC egyébként pénteken rendezi meg közgyűlését, amely egyben tisztújító közgyűlés is lesz. Ezen Szűcs Valdó is jelen lesz, mondta el Szakály István, a Zalaszám-ZAC ügyvezető igazgatója, hiszen ez alkalommal köszöntik majd Zalaegerszeg 2019. évi legjobb atlétáit.

A V4-es nemzetközi viadalon Pozsonyban további ZAC-atléták is részt vettek, akik jó eredményeket értek el a futamokon. A junior nők között Nagy Pálma a 60 méteres síkfutásban 7,95 mp-es eredménnyel a második helyen végzett. Ugyanő a 300 méteres síkfutásban 41,86 mp-cel szintén ezüstérmet szerzett. A junior férfiak 60 méteres gátfutásában Pető András 8,42 másodperccel harmadikként zárt, a 300 méteres síkfutást pedig megnyerte. Kovács Anna Mária a junior kategóriába 60 méteren harmadik lett (8,05 mp), 300 méteren pedig (45,44 mp) nyolcadikként zárt.