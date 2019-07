Szűcs Valdó mostantól már nagyokkal is találkozhat…

Minden túlzás nélkül írhatjuk, fantasztikus időeredménnyel győzött a hét végi felnőtt országos bajnokságon a 110 méteres gátfutásban Szűcs Valdó, s ezzel az eredménnyel (13,41 mp) a Zalaszám-ZAC versenyzője teljesítette a világbajnoki kiküldetési szintet. A kiváló sprinter és itthoni edzője, Kámán Ferenc szerint akár már az idén közel juthatna az olimpiai kvalifikációs szinthez is.

A 13,41-es időeredmény persze nem világcsúcs, azonban Szűcs Valdó fejlődése szempontjából igenis fantasztikus eredmény, amely a nemzetközi mezőnyben is jegyzett eredménynek számít. A 24 esztendős gátast immár ismét Angliában értük el, ahol az elmúlt négy évben tanult.

– Sikerült, amire az év eleje óta készült, vagyis a világbajnoki szint teljesítése. Gondolta volna, hogy így születik meg?

– Valóban sikerült, amire tavaly október óta készültem, illetve készülünk gőzerővel most is, hogy meglegyen a 13,46 másodperces dohai szint – válaszolta Szűcs Valdó. – Már a magyar bajnokság előtt éreztem, hogy nagyon jó formában vagyok, bár előtte az Universiadén nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy szerettem volna. Utána visszamentem Angliába, és amennyire lehetett, kijavítottunk néhány hibát. A magyar bajnokságon már az előfutamban is éreztem, hogy erős vagyok és gyors, így azt gondoltam, hogy a döntőben egy kis szerencsével meg lehet a vb-szint. Edzőm, Kámán Ferenc mondta is, hogy benned van, és meg lehet ez Valdó! Fejben nagyon ott voltam ennél a futásnál, de azt mondom, hogy még így sem volt tökéletes. Amikor azonban megláttam a 13,41-es időeredményt a kijelzőn, térdre borultam, és elsírtam magam, mert ilyen jó időeredményre én sem számítottam.

– A 13,41-es időeredmény nemzetközi szinten is már komoly belépő lehet a nívósabb versenyekre. Megnyílhatnak most ezek a kapuk?

– Valóban, ez az időeredmény már nemzetközi szinten is megállja a helyét, s jelen pillanatban, ha minden igaz, ez a hetedik legjobb idő Európában az idén. Mindez kifejezetten nagy motivációt ad számomra az előttem álló versenyekre. Nagyon remélem, hogy az ön által említett kapuk valóban megnyílnak, hiszen szeretném megmérettetni magam az úgynevezett nagyokkal is. Jó lenne, ha a világbajnokság előtt egy vagy kettőn tényleg elindulhatnék.

– Mi következik most, hol készül, milyen versenyek jönnek még a világbajnokságig?

– A hét végi országos bajnokság után visszautaztam Angliába, ahol kinti edzőmmel, James Hillierrel készülök. A következő feladat a csapat-Európa-kupán való részvétel, melyet Norvégiában rendeznek. A magyar válogatottban természetesen 110 gáton fogok indulni, azonban tagja vagyok a 4×100-as váltónak is. Arra a kérdésre, hogy utána még milyen versenyeken fogok indulni, konkrétan nem tudok válaszolni. Ahogy említettem, szeretnék meghívást kapni egy-két nagyobb viadalra augusztusban. Annyi biztos viszont, hogy szeptember elején újra itthon leszek, a Szuper-liga-döntőn és a csapatbajnokságon is, ahol természetesen a Zalaszám-ZAC színeiben indulok.

– Érez még magában tartalékot?

– Azt gondolom, hogy van még bennem. Mint mondtam, ez a 13,41 sem volt még tökéletes futás, de tudom jól, hogy ilyen nem is létezik. Mindig van min javítani, ugyanakkor azt is érzem, hogy valamivel jobb befejezéssel akár még 13,40 alá is becsúszhatok. Ami már tényleg nagyon jó eredménynek számítana. De én inkább csak a versenyekre akarok koncentrálni és a legjobbamat adni az adott napon és az adott versenyen, ahol éppen indulok. Idén a világbajnokság alaposan kitolódik a versenyszezon végére, így át kellett tervezni a felkészülést, ám az is biztos, hogy a legjobb formámat a vb-n szeretném elérni. Éppen emiatt az idén eleve kettős formába hozást terveztünk. Az első fele eddig sikeres volt, abban bízom, hogy a második fele is ugyan­ilyen jól jön össze.

Kámán Ferenc, a Zalaszám-ZAC vezetőedzője is nagyon elégedett volt Szűcs Valdó teljesítményével, aki azt is elárulta: bízott a jó eredményben.

– Már a fedett pályás szezonban látszott, hogy ebből lehet valami az idén, hiszen Valdó jól futott, az Európa-bajnokságon elődöntős volt – mondta Kámán Ferenc, akit szintén megkerestünk. – Látszott, hogy jó erőben van, s eleve a szabadtéri szezon is jól indult számára. Ami után jött egy kisebb hullámvölgy. Én szerettem volna, ha előbb versenyez itthon, de a Honvéd nemzetközi viadalán már nagyon jó időt futott, amikor 13,52-es remek egyéni csúcsot ért el. Az Universiadén kissé görcsös volt, de akkor is döntőbe jutott, az országos bajnokságon látott futásai nagyszerűen sikerültek. Az előfutam után (13,58) is mondtam neki, hogy ebben még sok van, s így is lett. A 13,41-es idő tényleg remek, s ha a csapat-Európa-kupán is e körül futna, vagy még jobbat, az már nagyon közel lenne az olimpiai kiküldetési szinthez.

Evvel kapcsolatban a szakember azt is megjegyezte: a 13,32-es tokiói szint már olyan erős, amivel akár világversenyeken is döntőbe lehet kerülni.