Szűcs Valdó formája továbbra is megbízható, pár héttel a dohai vb előtt

Folytatódott az atléták őszi versenysorozata, amelyben a múlt heti magyar szuperligadöntő után Székesfehérvár adott otthont a magyar atlétikai csapatbajnokság döntőjének.

A Zalaszám-ZAC-atlétáknak a Szombathelyi Haladással alkotott közös csapata, a Pannónia Príma a 11. helyezést érte el. A Zalaszám-ZAC vezetőedzője, Kámán Ferenc csapatkapitány által összeállított közös csapat a várakozásoknak megfelelően teljesített.

– Csapatunk az egyetemisták beiratkozási napja és néhány sérülés miatt eleve húszpontos hátránnyal indult, de az egyéni eredményekkel maximálisan elégedett vagyok – értékelt Kámán Ferenc a viadal után.

S akkor nézzük is ezeket. Szűcs Valdó tartja remek formáját, 110 m gáton a múlt heti szuperligában elért aranyérme után ismét a legjobb magyar atléta lett 13,69 mp-es jó időeredménnyel. Az egerszegi fiú ranglistavezető, és számára messze nincs vége a szezonnak. Készül a szeptember végi, október eleji dohai világbajnokságra. Az idén elért 13,41 mp-es egyéni rekordját felülmúlhatja odakint, éppen ezért az újbóli formába hozás most a legnagyobb kihívás mind a versenyző, mind az őt segítő szakemberek számára. Egy hete egyébként 13,43 mp-et futott, vagyis maximálisan bizakodhat.

Veiland Violetta a már hagyományos ezüstérmét most 15,70 m-es jó teljesítménnyel érte el súlylökésben. Ugyanő diszkoszvetésben is hozott pontokat a 7. helyezésével. A Dienes Mátyás, Szűcs Valdó, Baki Barnabás, Pethő András összetételű férfi- és a Bajnóczi Sára, Nagy Pálma, Varga Panna, Molnár Nóra összeállításban futó női 4×100 m-es váltó is jól teljesített a mezőnyben. A fiúk a negyedik, a lányok a hatodik helyen végeztek. Végül Ott Benjamin is megérkezett az egyetemi beiratkozásról a második versenynapra, és 800 m-en értékes 7. helyezést tudott elérni.