Szűcs Valdó felépült sérüléséből és ott akar lenni a tokiói játékokon

Az idén a járványügyi előírások miatt nem rendezhettük meg hagyományos formában az Év zalai sportolója díját­adónkat. Ahogy korábban jeleztük, a győzteseknek járó serlegeket eljuttatjuk a díjazott sportolóknak, ám egyúttal arra is kíváncsiak voltunk, hogy jelenleg miként zajlik az élet körülöttük, illetve hol tart a felkészülésük.

Ezt ne hagyja ki! Oltásellenesség: végképp eltörölné a múltat a baloldal

A férfiaknál 2020-ban ismét Szűcs Valdó, a Zalaszám-ZAC gátfutója lett a Zalai Hírlap által már több mint ötven éve megszervezett szavazásunk győztese. A tokiói olimpián való indulásra is jó eséllyel pályázó Szűcs Valdó az Egyesült Államokban készül, egerszegi edzője, Kámán Ferenc vette át helyette a serleget. Ha személyesen nem is találkozhattunk a kiváló gátfutóval, természetesen ma már nem okoz problémát, hogy a technika segítségével meginterjúvoljuk.

– Biztatóan indult, aztán sérülés miatt félbeszakadt az idei fedett pályás szezonja, ráadásul ki kellett hagynia az Eb-t is. Túl van már a sérülésen? – kérdeztük elsőként Szűcs Valdót.

– Igen, valóban jól kezdődött az idei fedett pályás szezonom, aztán a második versenyem után a jobb combhajlító izmom nem akart javulni. Próbálkoztam helyre rakni a következő versenyekre, és nem akartam csak úgy feladni, ám kiderült, hogy az izomrost be van szakadva, így ki kellett hagynom a magyar bajnokságot és az Európa-bajnokságot is. Szerencsére a sérülésen és a rehabilitáción is már túl vagyok, nincs panaszom, gyakorlatilag százszázalékos munkát végezhetek.

– A tavalyi esztendő sem volt éppen zökkenőmentes. A nehézségek ellenére ezt milyennek értékeli?

– Pedig a 2020-as év szuperül kezdődött. Egyéni csúcsok fedett pályán, rengeteg tapasztalatot szereztem nagy versenyekről, ahol megálltam a helyem. Aztán a koronavírus-járvány miatt elmaradt minden fontosabb verseny a tavalyi évben. Sikerült ugyan megvédenem a címemet szabadtéren, de a felkészülésem nem volt a legjobb. Így is 13,50 körül futottam 110 gáton. El voltam keseredve, nem vitás, mivel nagyon jó formában voltam fedett pályán, és ezt át szerettem volna vinni szabadtérre, az olimpiára is, de sajnos nem így történt…

– Mit tart most a legfontosabbnak a felkészülésben, és mikor kezdi el a versenyeket?

– A legfontosabb és az elsődleges most az, hogy egészséges maradjak és a sérüléseket elkerüljem. Jelen pillanatban Amerikában készülök, és eddig minden a terv szerint halad. Bizakodom, hogy el tudom kezdeni a versenyzést május elején egy-két amerikai versennyel és csak utána utazni vissza Európába.

– Cél az olimpia. Mennyire bizakodó a kijutást illetően?

– Így van, idén az olimpia a legfontosabb. Ezért is hoztuk meg a menedzsment csapatommal azt a nehéz döntést, hogy nem indulok a fedett pályás bajnokságon és az Eb-n sem. Pontosan azért, hogy hogy hamar helyre tudjuk hozni a sérülésem és százszázalékosan tudjak készülni a szabadtérre. A kijutást illetően bizakodó vagyok, jelenleg a világranglistán a 24. helyen állok, így meghívottként most is tokiói résztvevőnek számítok. Ám nyilván, szeretném teljesíteni a 13,32-es kiküldetési szintet is.

– Mi van még, amit az idei évre eltervezett?

– A fedett pályás szezont nem így terveztem, viszont nagyon remélem, hogy a szabadtéri szezonom sokkal jobb lesz. Most rengeteg a munka, de mindennap azon dolgozom, hogy még jobb legyek. Mindenképpen szeretnék jó időeredményt elérni nyáron és ott lenni az olimpián. Ennél többet, ebben a mai koronavírusos világban nem merek tervezni…