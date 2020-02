Szűcs Valdó esélyei egyre jobbak a tokiói indulásra

Szűcs Valdó remek futással és remek egyéni rekorddal megnyerte a fedett pályás atlétikai országos bajnokságot a 60 méteres gátfutásban, ami abból a szempontból különleges verseny volt, hogy hosszú idő után először versenyzett a világbajnoki bronz­érmes Baji Balázs ellen. Szűcs Valdó edzője, Kámán Ferenc szerint remek kilátásai vannak az idei évre versenyzőjüknek.

A fedett pályás atlétikai országos bajnokság egyik slágerszámának kiáltották ki a 60 méteres gátfutást. Egyrészt azért, mert Szűcs Valdó, a Zalaszám-ZAC gátasa remek formában érkezett az ob-ra, másfelől pedig a csúcstartó és vb-bronzérmes Baji Balázs hosszú sérülése után ismét versenyezhetett. A papírforma érvényesült, hiszen pillanatnyilag Baji a műtétek és rehabilitáció után egyelőre nincs abban az erőállapotban, mint előtte, ugyanakkor Szűcs Valdó dinamikus fejlődése már komoly kihívást jelent az ő számára is.

Szűcs Valdó 7,56 mp-es időeredménnyel, egyéni csúccsal lett bajnok, és három századra megközelítette Baji Balázs fedett pályás csúcsát. Kámán Ferenc edző szerint tanítványa kiváló erőben van.

– Nem csak az erő szempontjából, de technikailag is a legjobb futása volt a mostani – állapította meg Kámán Ferenc, akit a siker hátteréről is kérdeztünk. Elárulta, mindössze egy ezreden múlt, hogy az időeredmény nem lett 7,55 mp. Ma már az ezredeket is számolják, Szűcs Valdó esetében pedig 7,551-nél állt meg a célfotó, így felfelé kerekítettek, s nem lefele.

Azt kérdeztük az edzőtől, mit jelenthet ez a remek fedett pályás szezon, illetve ilyen fejlődés mellett meg lehet-e a hőn áhított olimpiai szint is?

– Hogyne – hangzott a tömör válasz. – Fedett pályán 13 századot faragott a legjobbjából, de nem ez a fontos, hanem az öt legjobb időeredményének az átlaga is ilyen szintű előrelépést mutat. Ezt kell továbbvinni, és látni, hogy jó az irány. Szabadtéren 13,41 másodperc a legjobbja, az olimpiai szint pedig 13,32. Ezt meg lehet futni, de tudni kell, hogy ez olyan erős idő, amivel csaknem olimpiai döntőbe lehet jutni. A tokiói induláshoz a szint teljesítése biztos, de a világranglista alapján is ki lehet jutni. Az abszolút eredményt is nézik, ám még inkább mérvadó a nemzetközi szövetség új pontrendszere, ami a világranglista alapját jelenti. Ráadásul együtt nézik a fedett és a szabadtéri szezon eredményeit, ami Valdó esetében most nagyon kedvező. A világranglista első 32 helyezettje indulhat Tokióban 110 méter gáton, ő most a 27–28. helyen áll.

Szűcs Valdó felváltva, Amerikában és Magyarországon (szülővárosában, Zalaegerszegen) készül, ahogy azt az M4 sportnak is elmondta kiutazása előtt. Munkáját az angol James Hillier és Kámán Ferenc irányítja, ami – mint a példa mutatja – jól működik.

– Teljesen kontrollálható ez a fajta felkészülés – mondta el erről Kámán Ferenc. – James Hillier írja Valdó edzéstervét, az éves verseny- és felkészülési programját pedig én állítottam össze, természetesen egyeztetve Valdóval és Jamesszel is. Amikor itthon van, együtt edzünk Zalaegerszegen. Most visszautazik az Egyesült Államokba, aztán lesz egy háromhetes edzőtábora. Terveink szerint pedig májusban, az egerszegi rendezésű csapatbajnoki elődöntőn újra itthon fut.