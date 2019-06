Szűcs Valdó az Universiadéra készül és a vb-szintért harcol

Ahogy beszámoltunk róla, a múlt heti Legrand 35. Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai versenyen Szűcs Valdó, a Zalaszám-ZAC 110 méteres gátfutója egyéni rekordot ért el 13,52 másodperccel, ami már nagyon közel van a felnőtt világbajnokság kiküldetési szintjéhez. Az egerszegiek kiválóságát arról kérdeztük, mennyire motiválja, hogy már csak hat század kell és ő is ott lehet a dohai vb-n.

Szűcs Valdó az elmúlt években Angliában tanult, de a Zalaszám-ZAC kötelékében maradt. Ideje nagy részét így külföldön töltötte, ahogy ezekben a hetekben is Magyarországon kívül készül, de hamarosan hazatér. Addig is egy világversenyre fókuszál, hiszen ő is tagja a magyar Universiade-válogatottnak, amely Nápolyban képviseli hazánk színeit. Szűcs Valdót sikerült elcsípnünk egy kis beszélgetésre, és elsősorban a közeljövő terveiről faggattuk. Meg persze a világbajnoki kiküldetési szintről, amitől már csak hat századra van az idei fedett pályás Eb-n 60 m gáton elődöntős egerszegi sprinter.

– Mennyire lepte meg – illetve nem – június derekán ez a remek egyéni csúcs és kiváló időeredmény? – kérdeztük elsőként Szücs Valdótól, aki mozgalmas hetek előtt áll, de erről majd később.

– Nagyon jól kezdtem már májusban a versenyszezont, hiszen 13,72-vel nyitottam, ami nagy bizakodást adott arra, hogy idén összejöhet egy nagy eredmény – válaszolta az egerszegiek gátfutója. – Sajnos utána volt egy-két verseny, ahol nem jöttek össze a dolgok úgy, ahogy szerettem volna. Bevallom, kicsit magam alatt is voltam, ám a Honvéd Kupán sikerült összerakni egy nagyon jó futást, aminek ez a 13,52 lett az eredménye. Érzem, hogy még sok van benne, s mivel a szezon nagyon hosszú, így a viszonylag késői, októberi világbajnokság miatt még van idő javítani az eredményen. Edzéseim alapján tudtam, hogy közel futhatok a vb-szinthez, de azt nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar kijön egy nagy eredmény. Persze, örülök neki.

– Hat századra van a világbajnoki szinttől ami nem legyőzhetetlen különbség. Mi a véleménye, meglesz?

– Pontosan, ez a hat század az, ami elválaszt a vb-től, de összejöhet, ha egy jobb futást sikerül összeraknom. Ahogy mondtam, még munkában vagyunk, tehát még nem igazán vagyok friss. A következő versenyblokkban szeretnék egyéni csúcsot futni ismét, ami remélhetőleg még közelebb lesz a 13,46 másodperces szinthez, vagy akár már azon belülre is érhetek. Ez lenne a legjobb.

– Miként alakul az elkövetkező hetek programja. Hol áll rajthoz?

– Most egy kis munka következik, de már frissítünk is egy kicsit. Készülök a nyári Universiadére, amit Nápolyban rendeznek július 9-től. Addig specifikus munkát végzünk, kisebb-nagyobb hibákat javítgatjuk, gondolok a gáttechnikára, a rajtra, satöbbi. Utána még nem tudom sajnos a versenyeimet, de biztosan lesznek még júliusban. És kicsit előreszaladva, természetesen jövök haza is versenyezni, így az idei országos bajnokságra is, amit július 27–28-án rendeznek Budapesten.

– Ha már említette az Universiadét. Van konkrét célkitűzése?

– A konkrét célom az, mint minden nagy verseny előtt, vagyis szeretnék egyéni csúcsot futni, és bármire lesz elég, én boldog leszek. Ahogy néztem a legutóbbi Universiade eredményeit, a mostani legjobbammal lehet még döntőt is futni. Azonban nem szeretnék elkiabálni sem semmit. Szeretnék felkészülni százszázalékosan, és akkor minden rendben lesz.