Szűcs Valdó a legjobbját akarja adni az olimpián is

Édesapja élvonalbeli kosárlabdázó volt, volt is rá esély, hogy Szűcs Valdó sportolóként szintén a palánkok alatt teljesedjen ki. Ám gyors volt és ügyes, aki úgy gondolta, egyedül jobban önmaga lehet, mint csapattársakkal. A Zalaszám-ZAC 110 méteres gátfutója nem titkolja, hogy élete egyik álma válik valóra az olimpiai kiküldetéssel.

Ezt ne hagyja ki! Előre megtervezett baloldali médiakampány lehet az állítólagos lehallgatások ügye

Szűcs Valdó jelenleg a leg­gyorsabb magyar gátfutó, akinek az eredményei a nemzetközi mezőnyben is már jegyzettek. Tegyük hozzá, egy olyan sportágban, mint az atlétika és főleg sprintszámban, ahol iszonyatosan nagy és szoros a rivalizálás. Gátfutásban, ugyebár jobbára amerikai hegemónia érvényesül, ma már ő is a tengerentúlon él és készül a játékokra. A kiindulópont mindig is Zalaegerszeg lesz számára is.

A családi hagyomány alapján – gyerekként – Szűcs Valdó is lehetett volna kosárlabdázó, az persze később derült ki, hogy alkatilag is megfelelt volna ehhez, hiszen 195 cm magasra nőtt. Ám, ahogy említette, ő inkább másban szeretett volna kitűnni.

– Mint kisgyerek, szinte minden sportágat kipróbáltam – mondta még az elutazás előtt lapunknak Szűcs Valdó. – Édesapám élvonalbeli kosárlabdázó volt a ZTE-ben, szóval én is kosaraztam, de a futballba, a cselgáncsba és még a műkorcsolyába is belekóstoltam. Viszont úgy gondoltam, amiben jó lehetek, az lenne az igazi számomra, ráadásul elég gyors fiú voltam. Az anyukám levitt az atlétákhoz, ahol Gyulai Gyula edző szerettette meg velem ezt a gyönyörű sportágat. Öt évig nála edzettem, majd Kámán Ferenc lett az edzőm. Először a síkfutás volt a fő számom, utána nyolcpróbáztam, de tudtuk, hogy a gát lehet számomra a legjobb választás. Tizenöt évesen olyan időt értem el, ami idehaza minden idők legjobbja volt a korosztályban és máig az. Akkor dőlt el, hogy gátfutó leszek, utána már csak gátasként versenyeztem.

Az utánpótlás korosztályokban gyakorlatilag mindent megnyert idehaza, de a nemzetközi porondon is már ott volt. 2014-ben az Egyesült Államokban, Eugene-ben, a junior-világbajnokságon elődöntős volt, az U23-as Európa-bajnokságon döntőt futott. Ahogy fejlődött, kivívta a jogot a felnőttek világversenyein való indulásra, 2019-ben Glasgow-ban a fedett pályás Eb-n elődöntős lehetett, ugyanebben az évben az Universiadén döntőt futott és lett nyolcadik, a vb-n pedig Dohában 22.-ként zárt.

Itt meg kell egy pillanatra állni, hiszen időközben tanulmányai révén Angliába költözött, ahol egyetemre járt. Zalaegerszegen Kámán Ferenc edző irányította a munkáját, ám az angliai évek alatt – és máig – James Hillier is bekapcsolódott a felkészítésébe. Azt mondta, döntőek voltak az angliai évek.

– Igazából mindig is Amerika volt a célom, hogy ott sportoljak – mondta. – A Zrínyi-gimnázium elvégzése után a tengerentúl még messzinek tűnt. A nagynéném Angliában dolgozott, s abban segített, hogy James Hillier edző csoportjába kerülhessek. A Bath-egyetemre vettek fel, és életem legjobb döntése lett, hogy Angliába költöztem. Sporttudományokat tanultam, lediplomáztam, az eredmények elkezdtek javulni, amikor beköszöntött egy rosszabb időszak. Sérülés és betegség volt jelen az életemben, de a kezelések után 2019-től a dolgok végre jó irányba fordultak. Fedett pályán 60 méteren 7,69 másodpercet futottam, szabadtéren 110 gáton 13,41-et. Az volt az első olyan év, amikor minden jól sikerült.

Folyamatos volt Szűcs Valdó fejlődése, és a 2020-as fedett pályás szezonban a nemzetközi viadalokon már a legjobbakkal is felvette a versenyt. A világranglistán nagyon jó helyen állt, ám akkor jött a járvány. A tavaly tavaszi kínai fedett pályás világbajnokság elmaradt, és később a többi verseny is.

– A koronavírus-járvány ha mondhatjuk ezt, nekem is keresztbe tett – említette. – Jó formában voltam, de szinte egyik pillanatról a másikra lefújtak mindent. Amerikában voltam, edzeni tudtam ugyan, de gátazni nem nagyon. 13,58-ig jutottam tavaly, ám az idei évem már sokkal jobb, és úgy érzem, hogy van még bennem.

Klubja és Zalaegerszeg városa is mindenben segítette, hogy eljusson eddig. Egyéni legjobbját idén már kétszer megjavította, ami jelenleg 13,38 és a világranglistán elfoglalt pozíciója alapján lehet ott a tokiói olimpián. Egy korábbi interjúnkban Szűcs Valdó úgy fogalmazott: az volt az álma, hogy egyszer Amerikába jusson és hogy olimpikon legyen. Kisgyerekként a sportlövő, az idén elhunyt Igaly Diana 2004-es olimpiai győzelme nagyon nagy hatással volt rá, ezt is megemlítette.

– Igazából azt mondhatom, hogy magamnak köszönhetem, hogy eddig eljutottam, de sok tényező és ember kellett hozzá – mondta Szűcs Valdó. – Ám a család mindig mögöttem állt. Volt, hogy nem ment, ilyenkor megesik, hogy az ember mögül kihátrálnak. A családom soha nem tett ilyet és persze vannak olyanok is, akik régóta segítenek. Tízéves korom óta ismerem Horváth Juditot, aki nem csak masszőrként segít. A betegségem idején és azóta is Nagy Réka sportpszichológus tesz sokat értem, továbbá edzőimnek, James Hilliernek, Kámán Ferencnek és Gyulai Gyulának rengeteget köszönhetek. Most nagyon jó érzés van bennem. Egy álmom vált valóra az olimpiai részvétellel, amiért tizenöt évet dolgoztam és a munka meghozta a gyümölcsét. James, az edzőm mindig azt mondja, „keep it simple”, vagyis egyszerűen. Tudom, hogy nem lesznek nézők, ez más hangulatot ad a játékoknak, van, aki emiatt lemondta a szereplést is. Én a legjobbamat akarom hozni, hiszen gyerekkori álmom vált valóra. Egyéni csúcsot szeretnék futni, a 110 méteres gátfutás pedig mindenkinek tizenegy hibázási lehetőség, ami a legjobbakkal is kibabrálhat. Minden kiderül odakint.