Szoros mérkőzést játszott a ZTE KK a címvédővel

Mivel a Zalakerámia ZTE KK és a Falco KC sem játszik a hétvégi szezonkezdeten, így egymással találkoztak, hogy ne maradjanak mérkőzés nélkül. A vasiak az első félidőben elhúztak, de a ZTE visszajött a meccsbe és szorossá tette a találkozót.

Zalakerámia ZTE KK – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78-85 (13-27, 22-16, 22-20, 21-22)

Zalaegerszeg, Felkészülési mérkőzés, Jv: Horváth, Szalai, Földesi

Zalakerámia ZTE KK: Simon 16, Plézer 11/3, Delas 4, Szabó 17/9, Glenn 13, csere: Duren 9, Vuko 1, Polster 5/3, Csuti 2. edző: Ante Nazor

Falco KC: Anderson 12/3, Benke 4, Dancsecs -, Bruinsma 12/6, Searcy 22, csere: Perl 15, Váradi 6, Milosevics 6, Kovács 8/6, Doktor -, edző: Gasper Okorn

A hazaiaknál Antóni Csanád egy hónapra kidőlt combhajlító izom sérülés miatt, míg Bonifert Bendegúz és Völgyi Marcell megfázás miatt nem játszott, a vendégeknél Lake De’Quon játékára nem számíthatott Okorn mester.

Jól kezdett a ZTE és a negyed felénél még vezetett, de a játékrész második felében a sokkal pontosabban támadó és keményen védekező vasiak gyorsan elléptek. A második negyedben már 20 ponttal (17-37) is vezetett a Falco, de a ZTE összekapta magát és félidőre hét pontra csökkentette hátrányát (35-43). A fordulás után két pontra is feljöttek a hazaiak, de néhány eladott labda és ismét nőtt a hátrány. A záró negyed is szoros csatát hozott, a ZTE mindent megpróbált, de már nem tudott fordítani.