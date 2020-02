Szoros meccsen kapott ki a ZTE NKK

Tabellaszomszédok találkoztak tegnap a női kosárlabda élvonal alapszakaszának 20. fordulójában: a 6. helyezett TFSE-MTK az ötödik ZTE NKK-t fogadta a fővárosban.

TFSE-MTK – ZTE NKK 75-71 (11-14, 25-22, 17-17, 22-18)

MTK-csarnok, 200 néző. Jv.: Tóth C., Nagy V., Hervay.

MTK: C. Jenkins 9/3, A. Jenkins 23, Boros, Arsenic 13, Süle 14/6. Csere: Németh, Bernáth 11/6, Kovács V. 2, Doktor 2, Kováts G. 1. Vezetőedző: Magyar Bianka.

ZTE: Nagy 7/3, Kovács G., Burkholder 9/3, Ndiba 4, Hayes 22/6. Csere: Horti 13/3, Delic 16/3. Vezetőedző: Horváth Zsófia.

Kipontozódott: Burkholder (36.).

Hayes kisebb sérülés miatt kihagyta a ZTE egy héttel ezelőtti meccsét, szombat este viszont 15 másodperc alatt egy triplával adta meg a találkozó alaphangját. Az MTK a 3. percben, 0-8 után szerezte első pontjait, de az első negyed végéig fordításra nem futotta az erejéből. Mindkét csapat igen pontatlanul dobott, a ZTE a dobószázalékot tekintve 27-25-revezetett, és így nála volt a pontbeli előny is. A 12. perc elején az MTK átvette a vezetést (15-14), majd rövidesen következett a meccs első időkérése, a ZTE részéről. A folytatásban a zalaiak egyszer (15. p.: 19-24), a vendégek pedig kétszer (18. p.: 32-28, 19. p.: 36-32) tudtak megugrani némileg, de ezeket a pillanatokat rendre az ellenfél egyenlítése követte. Az első félidő utolsó másfél percén belül mindkét kispad kért egy-egy időt, az elhangzottak is nyilván hozzájárultak, hogy a felek döntetlen eredménnyel vonulhattak nagyszünetre (36-36). A hazaiak legjobb pontszerzője A. Jenkins (12) és Arsenic (10) volt, az egerszegi Hayes viszont ennél is többet tudott (17).

Delic révén a második félidő is három zalai ponttal kezdődött, de az MTK gyorsan reagált (24. p.: 43-39). Hayes negyedik faultja után a kispadra kényszerült, igaz, a túloldalon C. Jenkins is hasonló cipőben járt. Továbbra is fej-fej mellett haladtak a csapatok, amiben nagy jelentősége volt annak is, hogy Doktor kihagyott két büntetőt, miközben a ZTE ebben a műfajban hibátlanul (16/16) teljesített (28. p.: 49-50). Negyedik személyi hibája után A. Jenkins is padra került, de Arsenic vitte a csapatot a hátán helyettük is (13 pont, 4 lepattanó, 3 blokk). A záró játékrésznek 53-53-ról rugaszkodtak neki a felek, és hazai oldalon Jenkinség újra pályára léptek. Horti triplája után újra vezettek a zalaiak (32. p.: 55-58), majd a nagyon hasznosan játszó Delic helyére visszatért a Zetébe Hayes. Ekkor már Arsenicnek is négy személyi hibája volt, az MTK-ban alig maradt tehát valaki, aki még keményebben védekezhetett. A rendkívül izgalmas végjátékban Delic dobta a ZTE pontjait, majd az utolsó percen belül Süle bevágott egy triplát (71-68). Zalai időkérés következett, de ahogy lenni szokott, ekkor már nem sikerült semmi. A meccset 75-68 (az este legnagyobb MTK előnye) után Hayes hárompontossal foglalta keretbe, de a két cserével játszó ZTE ezzel együtt sajnos kikapott.