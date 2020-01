Szombaton tavaszi rajt a labdarúgó NB I-ben, a ZTE FC a DVTK-t fogadja

Soha nem látott korai időpontban kezdődik meg a labdarúgó NB I. tavaszi idénye, s a 17. forduló valamennyi találkozóját szombaton rendezik. A ZTE FC 17 órától közvetlen riválisát, a Diósgyőrt fogadja. A zalai vezetőedző a találkozó fontosságát elismeri, de nem nevezi azt sorsdöntő összecsapásnak.

A ZTE FC a bennmaradásért harcol és két ponttal van lemaradva a DVTK-tól. A kérdés az, hogy szombaton estére mindez miként változik. A mezőny rövid téli felkészülésen jutott túl, elsőként Dobos Barnát, a ZTE FC vezetőedzőjét arról kérdeztük, hogy a tervezett munkát el tudták-e végezni.

– Ahogy korábban is mondtuk, folyamatos a csapatépítés, a legfontosabb az volt, hogy a játékosok a lehető legjobb formába kerüljenek – mondta a szakvezető. – Ezenkívül a csapatjáték fejlesztése is cél, de ez igaz az egész szezonra.

– Nagy változás nem történt a keretben de jöttek új, erősítésnek szánt játékosok. Ők mikorra épülhetnek be?

– Természetesen idő kell, hogy taktikailag mindenki összeszokjon. Hiába jó játékos mondjuk Katelaris, de meg kell szoknia a társak mozgását, hogy kiegészítsék egymást. Ez a nyáron Kocsis és Mitrovic esetében is így volt, folyamatos ez a fejlődés.

– Erősödött a keret?

– Igen. Ám ahogy a nyáron, az újak most sem érkeztek túl korán.

– Katelaris, Ostrek és McWoods közül helyet kap valaki a szombati kezdőben?

– Ez még képlékeny, az előnyöket és a hátrányokat mérlegelni kell. Minden meccs fontos, most a Diósgyőr elleni a legfontosabb. Hallottam és olvastam, hogy az első három tavaszi meccsünk döntő lesz. Kétségtelen, a jó rajt meghatározó lehet, de semmi nem dől még el. Ha legyőzzük a Diósgyőrt, akkor sem: a tavasz során kell annyi pontot gyűjteni, ami a bennmaradáshoz kell.

– Mi lesz a legfontosabb a Diósgyőr ellen, mi dönthet? Ők is erősítettek, ez például mennyit számíthat?

– Szögezzük le, hogy a három pont megszerzése nagy siker lenne. Talán hátrány, hogy a Diósgyőr edzőtáborban volt, ott játszotta a meccseit, de sokat dolgoztunk azon, hogy feltérképezzük a játékát és valljuk meg, a mai technikai háttérrel a csapatok amúgy is nyitott könyvek egymás előtt. Fontos, hogy meglegyen a formánk. Van egy optimális versenyláz, ami szükséges ehhez. Nem gondolom, hogy túl kellene pörögni a meccset, mert az béklyót köthet a lábakra, ugyanakkor ha a csapat nincs a megfelelő fordulatszámon, akkor nem tudja a tudása maximumát adni. A közönség pedig most is sokat segíthet. Most az kell, hogy mellettünk álljanak, a bajnokság végén pedig majd az eredménytől függően kritizáljanak vagy dicsérjenek. Mi – a játékosok és a szakmai stáb – maximális koncentrá­cióval végezzük a dolgunkat.

Barczi Dávid bokasérülése után még csak pár napja edz együtt többiekkel, utol kell érnie magát. A műtött Tamás Krisztián rehabilitációját végzi, talán márciusban térhet vissza. Dobos Barna még elmondta: a Magyar Kupában is szeretnének a tavasz során a legtovább jutni, a nyolcaddöntőben az NB III-as Lipót SE a riválisuk, így jó esély van a negyeddöntőbe kerülni, ami február közepére eldől.