Szombaton rendezik a Muravidéki Vágtát

Véglegessé vált a Nemzeti Vágta szlovéniai előfutamaként e hét szombatján megrendezésre kerülő Muravidéki Vágta startlistája. A magyar futamban 11 versenyző, a szlovén futamban várhatóan nyolc lovas vesz részt.

Mint arról lapunkban korábban már többször is beszámoltunk, július 6-án immár negyedik alkalommal rendezik meg a Nemzeti Vágta szlovéniai előfutamát. A Muravidéki Vágtán két versenyt tartanak, a magyar nemzetiségű lovasok mellett szlovén versenyzők is startvonalhoz állhatnak, ők a Nemzeti Vágta úgynevezett nemzetközi futamában való kvalifikációért küzdenek. A muravidéki magyar falvak közül 11 élt azzal a lehetőséggel, hogy indít lovast a vágtán. Dobronakot Göntér Alexander, Gyertyánost Göntér Márió, Hídvéget Kocon Tamás, Hodost Sáfrányos Péter, Hosszúfalut Bíró József, Kámaházát Toplak Zsuzsanna, Lendvát Kepe Tamás, Pártosfalvát Göntér Ferenc, Petesházát Horváth József, Völgyifalut Gerencsér Marjeta, míg Zsitkócot Szomi Erik képviseli. A szlovén futamban várhatóan nyolc versenyző indul, köztük a petesházi Grebenjak Matej, aki 2015-ben az előkelő negyedik helyet szerezte meg a Nemzeti Vágta budapesti döntőjében, annak is a nemzetközi futamában.

A 2019-es Muravidéki Vágta helyszíne ismét Lendva lesz, az ideiglenes versenypályát a Lipa Szállodával szemközti területen alakítják ki. A program 11 órakor a megnyitóval és a versenyzők felvonulásával kezdődik, majd rögtön ezt követően meg is rendezik az előfutamokat. A döntőket a kora esti időszakban, várhatóan fél héttől tartják. A köztes időpontban szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Lesznek csikós- és díjugrató bemutatók, jelen lesz a rendezvényen a magyarországi Országos Agarász Egyesület, de kézműves- és gyermekfoglalkozások, gasztronómiai programok és lovaglási lehetőségek is várják az érdeklődőket. Az esti órákban pedig koncertek következnek népszerű szlovén és magyar előadókkal.