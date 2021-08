Szombaton rajtol Keszthely Nemzetközi Sakkversenye

Szombaton negyvenedik alkalommal rajtol el a város Nemzetközi Sakkversenye, mely 12. alkalommal a Hévízi László Emlékverseny nevet is viseli. A viadalt 14 órakor nyitják meg a szokott helyszínen, a VSZK-ban.

Ezt ne hagyja ki! Semmi keresnivalója a genderideológiának az óvodákban és iskolákban

Szalai István főszervező a kezdetektől ott van a rendezők között, és szívén viseli a nagy hagyományokkal bíró viadal sorsát. Nem a keszthelyi a legerősebb sakkverseny idehaza, nem vonultatja fel az ország legjobb mestereit, de van hangulata, létjogosultságát pedig fényesen igazolja a negyvenedik rendezés.

Szalai István néhány nappal a nyitány előtt büszkén említette: 90 körül jár a nevezettek száma az ország minden pontjáról, és hat nemzet fiai ülnek asztalhoz a versenyen.

– Nagyon örülünk, hogy ezt a jubileumot, a negyvenedik évfordulót is megérte viadal – említette Szalai István. – Nagy az érdeklődés, sokan visszatérők, de vannak most is, akik először vesznek részt ezen a versenyen. Évek óta így megy ez, hiszen a keszthelyi sakkversenynek jó híre van, szeretnek itt eltölteni egy hetet a sakkozók. És mi is szeretettel várunk mindenkit, ahogy a város is. Külön köszönettel tartozunk a VSZK-nak, amely évtizedek óta biztosítja a lehetőséget. Ideális a helyszín minden résztvevőnek: a szállás, az étkezés és a versenyterem is egy helyen található.

A 40. Nemzetközi Sakkverseny – 12. Hévízi László Emlékverseny augusztus 21-én, 14 órakor kezdődik a megnyitóval, majd a mezőny tagjai azonnal asztalhoz ülnek. A következő egy hétben mindennap ezt teszik 8.30-tól, egy napot kivéve: augusztus 23-án ugyanis dupla fordulót rendeznek, ekkor délután is folytatják a versengést. Az utolsó, vagyis a 9. fordulót 28-án rendezik, majd 14 órától következik az ünnepélyes eredményhirdetés.

És alig, hogy véget ér a keszthelyi viadal, egy másik, ugyancsak komoly múlttal rendelkező verseny veszi kezdetét megyénkben. Amely szintén a 40. évszámot viseli majd, a Zalakarosi Sakkfesztivál – Bárczay László Emlékverseny. A karosi viadal hagyományos időpontja májusban van, ám a járványhelyzet miatt akkor sok volt a bizonytalanság. Ám Zalakaros városa és a szervezők sem szerették volna, ha csak egy alkalomra is, de megszakad a sorozat, így kora őszre tették át versenyt, melyen szeptember 5-én indulhatnak a sakkórák, teljesen új helyszínen, a karosi Látogatóközpontban.

Kiemelt kép: Pixabay.com