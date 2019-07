Szombaton délután bajnoki főpróbát tart a ZTE FC, de még nem kész a csapat

Szombaton igazi futballhangulatot várnak a ZTE Arénában, amikor a ZTE FC NB I-be jutott labdarúgó-csapata bajnoki főpróbát tart, benne Dzsudzsák Balázs klubja, az Al-Ittihad Kalba elleni felkészülési találkozóval. Dobos Barna vezetőedző úgy tervezi: minden hadra fogható játékosát pályára küldi.

„Zete Fieszta” néven hirdették meg az eseményt – ZTE–Haladás öregfiúk mérkőzéssel, utánpótlás-bemutatókkal és persze közönségtalálkozóval, valamint a hivatalos csapatbemutatóval. A 15 órakor kezdődő programsorozatra a belépés ingyenes, és azt remélik a klub vezetői, hogy nagyon sokan lesznek kíváncsiak a csapatra, a meccsekre.

A ZTE FC csütörtök óta készül ismét hazai környezetben. Dr. Dobos Barna vezetőedzőt arról kérdeztük, milyennek ítéli az eddigi felkészülést, szerinte hol tart most a csapat.

– Ezt a szombati főpróbát is az építkezésnek szánjuk, a keret még nem végleges – hallottuk a szakvezetőtől. – Azt kell mondjam, nehéz ez a felkészülés, hiszen sérülésekkel is küzdünk, de minden energiánkkal arra törekszünk, hogy ez a szombat tényleg a futball ünnepe legyen a ZTE-stadionban. Ahogy mondtam, fel akarjuk használni a Kalba elleni találkozót is az építkezésre, s az is lényeges lesz, hogy miként tudunk felállni.

Ahogy megírtuk: Babati Benjamin épp csak visszatérhetett, Zoran Lesjak még nem szerepelt felkészülési mérkőzésen, Kiss Máté pedig a rehabilitációját végzi. Viszont megérkezett Tamás Krisztián, akit a Fehérvár FC-től vett kölcsön a ZTE. Szóval miként áll fel a csapat a Kalba ellen?

– Babatira számítok a mérkőzésen, de nem ígérem, hogy végig a pályán lesz – válaszolta Dobos Barna. – Lesjak pályára lépése kérdéses, az orvosi vélemény függvénye, de a húzódással bajlódó Devecseri pályára lépése is bizonytalan. Ami Tamás Krisztiánt illeti: jó állapotban érkezett meg, hiszen hetek óta edzésben volt, játszani fog, s az új fiúk – Demjén Patrik, Nikola Mitrovic, Radó András, Oleg Holodiuk – is bemutatkoznak szurkolóink előtt.

És hogy milyen állapotban van a csapat egy héttel az NB I nyitánya előtt, amikor jövő szombaton Mezőkövesden lép pályára?

– Egyelőre fáradt a társaság, ami nem meglepetés, hiszen most érkezett el az időszak, amikor elkezdjük frissíteni, gyorsítani a játékosokat – mondta Dobos Barna. – Az edzőtábor a munkáról szólt, azért utaztunk el, hogy elvégezzük ezt. Sokat formálódott a csapat, ám továbbra is cél, hogy erősödjünk. A felkészülésünk nem teljesen úgy valósult meg, ahogy terveztem, de igazodunk mindenhez. A táborban is látszott, hogy egy folyamat lesz, amire elérjük, amit terveztünk. Főleg a stabilitást kell megteremtenünk, s a támadásban is fejlődnünk kell. Szombaton egy jó csapat lesz az ellenfelünk, gondolom, Dzsudzsák Balázs jelenléte is sokat jelent majd a szurkolóknak. Ezenfelül az öregfiúkmeccsen a múlt legendái is pályára lépnek, szóval olyan nap előtt állunk, ami a szurkolók számára is élvezetesnek ígérkezik. Jó lenne, ha sokan jönnének ki a stadionba, s tényleg fiesztahangulatot várok.

A program tehát szombaton 15 órakor indul, majd 16.45-től rendezik meg az öregfiúkmeccset, 18 órától pedig következik a ZTE FC–Al-Ittihad Kalba (arab emírségekbeli) mérkőzés, ami után a csapatbemutatót tartják meg.