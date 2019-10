Szombaton az Újpest vendége lesz a ZTE FC

Nem ígérkezik könnyű feladat a ZTE FC NB I-es labdarúgó­csapatának, mert bár szombati ellenfele, az Újpest csak két ponttal jár előrébb a zalaiaknál, a Megyeri útiak helye a hazai labdarúgásban mindenki előtt ismert, és most is erős keretük van. A találkozót az Újpest otthonának felújítása miatt az Illovszky Rudolf Stadionban rendezik.

A labdarúgó NB I 10. fordulója következik, benne az Újpest– ZTE FC szombati (17.00) találkozóval. A Nebojsa Vignevic vezette Újpest 10 ponttal jelenleg a hetedik, míg a ZTE FC (8) a tizedik. Az Újpest a legutóbbi két meccsét elvesztette, ebből a múlt heti a derbi volt, vagyis a Ferencváros elleni. Előtte pedig a Mezőkövesd győzte le az Újpestet a fővárosban. Ami a ZTE FC-t illeti, egy hete Egerszegről a Honvéd vitte el a pontokat, a harc szombaton is ezekért indul, s nem vitás, hogy mennyire kellenének mindkét fél számára. A kék-fehéreknél a múlt héten sok volt a hiányzó, egy visszatérő most lesz Devecseri Szilárd személyében, akinek lejárt az eltiltása. Bolla Bende­gúz továbbra is eltiltott, Barczi Dávid combizomhúzódás miatt nem léphet pályára, Oleg Golodiuk és Kiss Máté sem bevethető. De mi a helyzet Tamás Krisztiánnal?

– Edzett, de fáj a lába, úgyhogy a mérkőzés előtt dől el, pályára léphet-e – ezt már Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője mondta, amikor rákérdeztünk játékosa állapotára. – A helyzet tehát összességében nem sokat javult, s azzal sem mondok újat, hogy nem mi vagyunk a szombati meccs esélyesei. Ugyanakkor minden meccsen, mindenki ellen, nekünk is van esélyünk, ám ehhez nagyon egységes védekezés szükséges. Most már jó lenne az oldalbeadások hatékonyabb hárítása is, ráadásul az Újpestnek gyors támadói vannak, és ott van soraikban Feczesin Róbert, aki mindenhonnan veszélyes. Ám nemcsak védekezni kell, hanem elöl is veszélyesnek kell lennünk, csak így lesz reményünk a pontszerzésre. Támadni kell, hogy legyen helyzet, enélkül nem megy.

Dobos Barna ugyanazt a csapatot adta meg várható kezdőnek, amely egy hete szerepelt: Demjén – Kocsis, Lesjak, Bobál D., Gergényi – Mitrovic, Bedi – Stieber, Grumic, Radó – Bobál G.