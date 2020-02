Szombaton a ZTE NKK a PINKK Pécset fogadja

Az élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban a férfiaknál szünet van a válogatott Eb-selejtezői miatt, így ezekben a hetekben elsősorban a hölgyeken a figyelem, már ami a bajnoki találkozókat illeti. A ZTE NKK szombaton 17 órától idehaza lép pályára, ellenfele a PINKK Pécs lesz.

A női kosárlabda NB I. A csoportjában is volt egy kis szünet, de a lányok a szerdai fordulóval kezdték újra a sorozatot. A ZTE NKK a címvédő Sopron vendége volt, kikapott 76-62-re, amiben nem volt semmi meglepő, ismerve a Sopron csapatának erejét. A szombati ellenfél a PINKK Pécs lesz, és Horváth Zsófia együttese azt a sorozatot kezdi meg, amelytől a zárásig négy győzelmet vár a vezetőedző is. Ám a soproni találkozóról is volt még megjegyzése.

– Szerintem jó meccset játszottunk a bajnokkal, aminek külön örülök, hogy fizikálisan is felvettük a harcot – hallottuk Horváth Zsófiától. – Azért fontos ez, mert egy olyan erős csapat ellen, mint a Sopron, ez nagy szó. Néhány új taktikai elemet is gyakoroltunk, amit sikerült megoldanunk. Szombaton itthon játszunk, a PINKK Pécs bár utolsó, de játéka láttán kezd lendületet venni. Nem lehet félvállról venni a baranyaiakat, azonban azzal is tisztában kell lenni, hogy csapatunkban kell ­annyinak lenni, bárhogy is játszik az ellenfél, hogy megnyerjük a találkozót.

A női NB I. A csoportja 19. fordulójának programja. Szombat, 16.00: BEAC-Újbuda–Szekszárd. 17.00: ZTE NKK–PINKK Pécs. 18.00: Vasas–Sopron, Cegléd– PEAC-Pécs. Vasárnap, 17.00: Győr – TFSE, NKE-Csata – DVTK.