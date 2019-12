Szombaton a ZTE FC a szurkolók segítségére is számít a Kaposvár ellen

A labdarúgó NB I 15. fordulójában olyan hazai találkozóra készül a ZTE FC együttese, amely most igencsak ki­élezettnek tűnik. A jelenleg 11. helyezett ZTE FC a másik újoncot, a sereghajtó Kaposvárt fogadja és az egerszegi labdarúgók ebben a helyzetben azt remélik, hogy közönségük ugyanúgy segítséget jelent majd nekik, ahogy a tavalyi szezon fontos találkozóin is tette, amikor az NB II-es bajnoki címért harcoltak.

A két csapat az első körben Kaposváron találkozott, amikor a ZTE FC idegenben 4-0-ra nyert, ám ebből a találkozóból most nem lehet kiindulni. Egy hete nem sikerült nyerni szintén hazai pályán a DVSC ellen, és most megint ott lesz a tét: kit ha nem, az utolsó és mindössze 6 pontot gyűjtött (a ZTE-nek 11 van) Kaposvárt le kell győzni.

A ZTE FC-nél készülnek, hogy hazai pályán győzelmet ünnepelhetnek. A tegnapelőtti sajtóbeszélgetésen is szó esett a találkozóról, de arról is, hogy a közönségnek mekkora szerepe lehet abban, hogy ez sikerüljön és abban is, hogy a csapat bent maradjon. Dobos Barna vezetőedző szerint egy kicsi plusz az, ami még hiányzik.

– Mi is jól akarunk szerepelni, a szezon előtt elhangzott, hogy az első tízben kellene végezni, ami jelen pillanatban a tizedik helyezés megcélzását jelenti – mondta a szakvezető. – Ott vagyunk, láttuk, hogy csak egy kicsi plusz kellene, kellett volna még a mostaninál eredményesebb szerepléshez. Több játékosnak kevés az élvonalbeli tapasztalata, de látjuk a fejlődést. Ezenfelül azt a fel­adatot is kaptam a tulajdonostól, hogy egy játszó együttest építsek, s ennek megfelelően alakítottuk ki a keretet is. Ezt kell még tökéletesíteni.

Stieber Zoltán válogatott tapasztalattal is rendelkező játékos, aki sokat segíthet a csapaton belül. Szerinte is még egy kis plusz kellene, de az is, hogy a közönség részéről is érezzék a maximális támogatást.

– Félreértés ne essék, nem azt akarom mondani, hogy ellenünk lennének, és nem is magyarázkodni akarok, mert nincs annyi pontunk, mint azt szeretnénk – mondta Stieber Zoltán. – Nagyon fontos, hogy a meccseken végig érezzük a támogatást. Nem is miattunk, rutinosabb labdarúgók miatt fontos ez, hanem azoknak a fiataloknak, akik először játszanak az NB I-ben. Nekem van ilyen tapasztalatom. Amikor Dárdai Pál lett a válogatott szövetségi kapitánya, azt kérte a szurkolóktól, hogy legalább 85 percig várjanak, addig csakis hajtsanak bennünket, hogy érezzük, egy irányba húzunk. Óriási segítség volt ez akkor a válogatottnak. A hazai B közép tényleg végig buzdít bennünket, jó lenne, ha mind többen csatlakoznának hozzájuk. Bent akarunk maradni, ezért harcolunk, és mi tudjuk, hogy ez bennünk van. Jó a közösség, egyre nagyobb az egység, ezen a téren is jó irányba haladunk.

Következik a Kaposvár elleni találkozó és Nikola Mitrovic, valamint Miroslav Grumic is úgy látják, hogy fejlődőképes a ZTE csapata.

– Minden meccs olyan, mint egy döntő, ez a szombati is az – állapította meg Nikola Mitrovic. – Viszont az is igaz: a bent maradás nem azon dől el, hogy szombaton nyerünk vagy sem, lehet, hogy az utolsó pillanatig várni kell rá. Hét év után játszik a klub ismét az élvonalban, szurkolóink – és ezt már tapasztalom –, igencsak megérdemelnék, hogy hosszú távon NB I-es csapat legyen Egerszegen. Nap mint nap azért dolgozunk, hogy ez megvalósuljon. Nagyon fontos lesz a Kaposvár elleni találkozó, nem lesz könnyű, de egyik találkozó sem az. Biztos vagyok benne, hogy jó meccset játszunk.

A ZTE FC olyan ellenfelet fogad, melynek edzője immár az egerszegi klub egyik legendája. Waltner Róbert hat évet játszott a kék-fehéreknél, ez­alatt a ZTE legeredményesebb góllövője lett és soha nem tagadja: Zalaegerszeg és a ZTE a második otthona, illetve a szíve csücske. Az is természetes volt, hogy a ZTE száz évét bemutató könyv minapi bemutatóján ő is ott legyen.

– Valóban két napot Egerszegen töltöttem, ami jó volt, kicsit honvágyam is lett, mert sok baráttal találkoztam – mondta el pénteki érdeklődésünkre Waltner Róbert. – Jó visszatérni Egerszegre és nem tagadom: a ZTE-nek köszönhetem, hogy most Kaposváron vagyok edző. Viszont most a Rákóczit készítem fel és az a célunk, hogy nyerjünk, s remélem, sikerülni is fog. Azt is remélem, hogy egyszer majd dolgozhatok Egerszegen is, ám csak azt követően, hogy Kaposváron egy sikeres időszakot töltök el. A két klub lehetőségei között jelenleg nagy a különbség. Kisétáltam például a ZTE edzőpályáihoz is, és azt mondtam magamban: bárcsak most lennék aktív futballista. Ezt a különbséget is el akarjuk tüntetni szombaton. És még annyit. A ZTE szurkolói fantasztikusak, biztos, hogy ez is megnehezíti majd a dolgunkat.

A ZTE FC-ben nincs eltiltott, sérülése után Zoran Lejak talán már visszatérhet, Miroslav Grumic pedig rúgást kapott a szerdai kupameccsen. A Kaposvárnál Vachtler Csaba eltiltott, Csíki Norbert és Ádám Martin pályára lépése pedig betegség miatt kérdéses. A Kaposvár együttesében játszik már Balázs Zsolt, aki a nyáron távozott a ZTE-től, ő is visszatér.