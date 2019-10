Szombaton a Zalakerámia-ZTE KK és a ZTE NKK is ünnepelni akar

A szezon első kettős kosárlabda-mérkőzése következik Zalaegerszegen, ám megfordul a sorrend. A Zalakerámia Sportcsarnokban szombaton 16.30 órától előbb a Zalakerámia-ZTE KK–OSE Lions férfi találkozót rendezik, majd 19 órától a ZTE NKK–NKE FCSM Csata női összecsapás következik.

Szombaton tehát a Zalakerámia-ZTE KK és az újonc OSE-Lions találkozó nyitja a napot. Az oroszlányiak közel három évtized után jutottak vissza az NB I-be, és a korábbi egerszegi csapatkapitány, Mohácsi Mátéval érkezik az újonc. A ZTE KK számára ez lesz a hazai bemutatkozás is, eddig Kaposváron nyert, szerdán a Falco otthonában kikapott. Bencze Tamás vezetőedző a szombathelyi találkozóra is kitért, amikor kérdeztük, hiszen Emmanuel Ubilla játékáról faggattuk.

– Vádlihúzódása van, szombaton sem játszhat – hangzott a szakvezető válasza. – Ezért sem értettem, miért támadtak bennünket, hogy nem játszik az irányító. Megértem a szurkolókat is, hiszen mindig győzelmet akarnak ünnepelni, de higgyék el, mi is. Ha pedig ismernék Ubilla profizmusát, ő játszani szeret, méghozzá nagyon, nem pedig a kispadon ülni. Aki mást feltételez, ők nem ismernek bennünket. Sajnos a Falco elleni meccs második és harmadik negyede valóban nem úgy sikerült, mint ahogy szerettük volna, ám a bajnok otthonában játszottunk, egy nagyon erős ellenféllel szemben. Most hazai pálya következik, az Oroszlány ellen pedig győzni akarunk. Ez sem lehet vitás. Ehhez fegyelmezettnek kell lennünk, ahogy Kaposváron is azok voltunk. Minden más esetben kellemetlen ellenfél lehet az OSE, de most nem fogunk hibázni.

A ZTE NKK szép sikert ért el szerdán a Cegléd otthonában, szombaton pedig hazai pályán folytatná a jó sorozatát az NKE-Csata ellen.

– Mindent megteszünk a győzelem érdekében és most is érvényes, amit korábban mondtam: szeretnénk az első négy meccsünket pozitív mérleggel zárni – mondta Molnár József, a ZTE NKK vezetőedzője. – A Csata együttese az első forduló óta nem lépett pályára, ők most többet készülhettek erre a találkozóra. Nekünk hét nap alatt a szombati lesz a harmadik mérkőzésünk. Számunkra fontos lenne a győzelem, nyerni akarunk, de tudjuk, hogy a fővárosiak ellen maximális figyelemre lesz szükségünk, hogy ez sikerüljön. A ZTE KK meccse után lépünk pályára, reméljük, hogy a kosárlabda- szerető szurkolók közül sokan maradnak majd a mi mérkőzésünkre is. Egy hete, a Győr elleni bravúr alkalmával talán azt is bizonyítottuk, hogy érdemes megnézni bennünket is.

A sportcsarnok előtti téren zajló munkálatok miatt a szurkolók az épület oldalán található menekülőkapukon juthatnak be a sportcsarnokba.