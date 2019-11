Szombaton, a Szeged ellen már mindenképp győznie kell a ZTE KK-nak

A szezon eddigi történései alapján meglepetésnek tekinthető, hogy a Zalakerámia-ZTE KK szombat este egylabdás meccset tudott játszani a PVSK-val a férfi kosárlabda élvonalban. A zalaiak jóval előrébb tarthatnának a tabellán, ha a most bemutatott lobogó lelkesedés nem hiányzott volna náluk a szezon korábbi részében.

Két ellentétes negyeddel kezdődött a meccs: a hazaiak 23- 10-es előnyét (8. perc) a Pécs tíz perc alatt tudta kiegyenlíteni (38-38). A folytatásban éles csatában fej fej mellett, váltott vezetéssel haladtak a felek, a találkozó pedig csak másodpercekkel a vége előtt dőlt el, amikor az este első kosarát triplával szerző Djuric végső távolija kiperdült a gyűrűről (86-89). A vereség ellenére a csarnokban ezúttal senki nem haragudott a játékosokra vagy az edzőre, hiszen egy nyilvánvalóan erősebb együttestől kaptak ki úgy, hogy mindent elkövettek a sikerért.

Mindkét gárdának voltak „személyzeti” problémái az este folyamán. A vendégeknél a fő pontgyárosnak tekinthető Diggset már az első negyedben ápolni kellett, és nyilván a sérülése is közrejátszott abban, hogy csak 14 percet töltött a parketten és 3 pontot szerzett. Horti és Budimir pedig kisebb, vérző sérüléssel kényszerült a padra átmenetileg – utóbbi száját a meccs után össze is kellett varrni. Persze mi ez ahhoz képest – mondhatnánk –, hogy a ZTE KK keretéből Ubilla kiválása óta eleve hiányzik egy irányító légiós. A csapatban pedig ezúttal alig játszottak a fiatalok: Gulyás 6 perce mellett Bagó például már nem is került pályára, miközben a munkából Williams és Johnson 34-34, Djuric 32, Szabó és Simon 26-26, Agafonov 22, Doktor pedig 20 perccel vette ki a részét. Nyilván az sem maradhat fenn hosszú távon, hogy a zalai csapat 6-7 embert foglalkoztasson.

Akik közül ezúttal a VAL-érték tanúsága szerint az egész mezőnyt tekintve Agafonov volt a leghatékonyabb. Igaz, közelről csak csapata átlagát hozta (11 kísérlet/6 találat – 55 százalék), középtávolról pedig 2/0-val zárt (a ZTE KK egyébként ebben a műfajban 12 próbálkozásból egyszer sem talált a gyűrűbe…!), de 8 büntetőjét hibátlanul beszórta, 8 lepattanójával (közte 4 támadó) pedig egyenesen az este legjobbjának bizonyult. A hazai csapatból jó statisztikával büszkélkedhet még Williams és Johnson, valamint elfogadhatóval Szabó és Djuric, míg a 4 gólpasszt jegyző Simonnál (ezzel a pécsi Rujákkal társbérletben a mezőny legjobbja volt egyébként) jó és rossz megoldások váltogatták egymást.

A ZTE KK szombaton (18 óra) hazai pályán, a Szeged ellen folytatja a bajnokságot. A Tisza-partiak egyetlen sikerrel szerénykednek a tabella alsó régiójában, a győzelem ellenük annyira kötelező, hogy annál kötelezőbb talán nem is létezik. Ha a zalai csapat át tudja menteni akkorra a szombat este látott elszántságot, talán nem is kell különösebben aggódni a végeredmény miatt. Akár sikerül a héten új irányítót szerződtetni, akár nem.